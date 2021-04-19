وزير الخارجية الجزائري يصل ليبيا اليوم

يصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إلى ليبيا، اليوم الإثنين، في زيارة عمل رسمية، رفقة وزير الداخلية ووفد رفيع المستوى.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بياناً أوضحت من خلاله أن وزير الخارجية الجزائري ووفده، سيعقدوا لقاءات مع كبار المسؤولين في ليبيا، وفقاً بصحيفة “الساعة 24”.

وستطرق اللقاءات إلى آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية، فضلاً عن تدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين.

يذكر أن الزيارة، تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

بالإضافة لتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر حكومية أن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي ستجري زيارة للعاصمة الليبية طرابلس ، الإثنين، لبحث ملفات أبرزها الهجرة والأمن.

وبحسب مجلة “فورميكي” الإيطالية فمن المقرر أن تلتقي الوزيرة الإيطالية نظيرها الليبي خالد مازن في الاجتماع الرابع في ليبيا بين أعضاء الحكومة الإيطالية والمؤسسات الليبية الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة (القدس العربي).

كما ستركز اجتماعات وزيرة داخلية إيطاليا بشكل أساسي وأولي على مسألة الهجرة، وذلك في إطار الشراكة الإيطالية الليبية التي تتجدد مع السلطة التنفيذية الجديدة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد زار مدينة طرابلس في 6 من أبريل رفقة وزير الخارجية لويدجي دي مايو لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية.

جدير بالذكر أن إيطاليا نفت في شهر ديسمبر الماضي إبرام صفقة تبادل سجناء مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، للإفراج عن الصيادين الإيطاليين الذين أفرج عنهم بذات الشهر.

جاء ذلك التوضيح على لسان وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، الذي نفى بصورة قاطعة عقد صفقة مع حفتر بموجبها يتم تبادل سجناء .

كما نفى دي مايو قيام إيطاليا بالإفراج عن 4 ليبيين تمت إدانتهم في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر وتورطهم في مقتل مهاجرين غير شرعيين.، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، بأن الصيادين الإيطاليين تم الإفراج عنهم بدون مقابل، حيث لعبت أجهزة الاستخبارات الإيطالية والدبلوماسية الإيطالية الدور الأكبر في ذلك، حسب قوله.

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