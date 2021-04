شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا

مع بدء الانتخابات الرئاسية السورية، يتساءل البعض حول شروط الترشح وما هي الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمنصب رئاسة سوريا.

حدد الدستور السوري الحالي الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2012، مجموعة شروط لا بد من توافرها لقبول الترشح.

وبحسب الفقرة 3 من المادة 85 من الدستور، فإن إحدى أبرز هذه الشروط، أن يكون الشخص طالب الترشيح حاصل على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب، مع العلم أن العضو الواحد لا يجوز أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

ويسيطر “حزب البعث” الحاكم في البلاد على مجلس الشعب، بعدد 167 عضو من أصل 250 عضو، ما يجعل استحالة فوز أي شخص آخر غير الأمين العام لحزب “البعث” الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي لم يعلن حتى الآن ترشحه للانتخابات رسمياً.

أما العدد المتبقي من أعضاء المجلس وهو 83 عضواً، فيتوزعون على المستقلين، وباقي الأحزاب المنضوية ضمن تحالف (الجبهة الوطنية التقدمية) التي لا يتمثل أي منها بعدد يقارب 35 عضواً، إذ أن تلك الأحزاب جميعها ممثلة بـ13 نائباً فقط، وعدد المستقلين هو 70 عضواً.

وبالتالي سيتنافس المرشحون المفترضون على أصوات المستقلين، وتلك الكتلة لا يمكن أن تدعم سوى مرشحين اثنين، تعطي لكل منهما 35 صوتاً، بفرض التساوي في التأييد، في حين تبدو أحزاب الجبهة غير قادرة على ترشيح أحد من أعضائها دون تأييد إما من أعضاء “البعث” أو “المستقلين”.

الجدير ذكره، أنه إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة (10 أيام) من تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

وبالنظر إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة سوريا، نرى أن الدستور حكماً يستبعد كثير من المعارضين من الترشح.

والشروط وفقاً للدستور الحالي هي: أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة قبل إجراء الانتخابات.

كما أن على المرشح أن يكون مسلماً، ومتماً للأربعين من عمره، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية.

كما يشترط الدستور الحالي، أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو ردّ إليه اعتباره.

ويرى مراقبون، أنه شبه مؤكد أن يبقى الرئيس الأسد لولاية ثانية في منصبه على رأس السلطة في سوريا.

ووفقاً للمادة 88 من الدستور السوري الساري حالياً، فإن “الرئيس لا يمكن أن يُنتخب لأكثر من ولايتين كل منها من 7 سنوات”.

وبالنسبة للرئيس الحالي بشار الأسد، فإنه يحق له الترشح، حيث إنه وبحسب المادة 155 من الدستور، إن “هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات عام 2014”.

