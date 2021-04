الإشادة تنهال على محمد رمضان بدوره في مسلسل موسى

يحظى مسلسل موسى، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، ويعرض حاليًا في السباق الرمضاني الحالي، بشعبية كبيرة من قبل جمهور الفن في الدول العربية.

وسرعان ما يتصدر المسلسل تريند قائمة الأكثر تغريدًا عبر تويتر، تزامنًا مع عرض حلقة المسلسل عبر التليفزيون، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وفى ألبوم نشرته الصفحة الرسمية لمسلسل موسى منذ ساعات عبر موقع فيس بوك، ضم عددا من التغريدات التي تعلق على أداء محمد رمضان في المسلسل وعلى حبكة الدراما والممثلين المشاركين في العمل.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت في الألبوم “موسى كالعادة فكل سنة يبهرنا محمد رمضان ودايمًا يكون مسلسله أفضل مسلسل في رمضان قوي يا أبو رمضان دايمًا”.

وأضاف آخر: “موسى مسلسل ولا غلطة وكل حلقة تحمس أكثر من الثانية كالعادة كل سنة متميز بأعماله”، وتابع آخر قائلاً: “هذا مو مسلسل هذا تحفة فنية وملحمة أسطورية”، بينما كتب آخر: “الله على حلقة اليوم الأداء الراقي السلس والتغذية البصرية لمحمد سلامة”.

على صعيد آخر، انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو “يرمي الفلوس” في بركة السباحة، قائلا أن رمضان أصبح “عدو نفسه”.

جاء انتقاد أديب عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة MBC حيث وصف أفعال رمضان بـ “المستفزة” للشعب المصري وأن رمضان يخسر بذلك جزءا من محبيه.

وأشار أديب أن رمضان حاول أن يوصل رسالة مفادها أن الأموال لا تعنيه وذلك بعد خسارته لقضية الطيار أشرف أبو اليسر وتغريمه بمبلغ 6 مليون جنيه.

وكان قد أثار رمضان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو وهو يرمي الأمول في حوض سباحة، ثم نشر فيديو آخر ووهو يرمي الأموال لحيوان مفترس يربيه في منزله.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت في 7 أبريل الجاري، بتغريم الفنان محمد رمضان بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مصري في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد طالب رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه بعد ان استغل الفنان محمد رمضان صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستخدما صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة.

