اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قراره، بشأن إمكانية حرمان الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، من استكمال مشوارها في المسابقات القارية هذا الموسم، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وتأهلت 3 أندية مؤسسة لدوري السوبر، إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، هي: ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، فيما بلغ ناديان نصف نهائي الدوري الأوروبي، هما مانشستر يونايتد وآرسنال.

وهدد “يويفا” بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، قالت اليوم الاثنين إن التهديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذه فعليا ابتداء من الموسم المقبل، ولا ينطبق على ما تبقى من الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد القاري، ليس بصدد توقيع عقوبات مالية على هذه الفرق، من خلال تقليص قيمة مكافآتها الخاصة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لهذا الموسم.

وذكرت أن التلويح بحرمان لاعبي فرق السوبر ليج، من المشاركة مع المنتخبات في يورو 2020، ما زال موجودا، لكن دون خطوط عريضة حتى الآن.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الإثنين زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقًا اعتبارا من عام 2024.

وأوضح أن الفرق ستخوض عددا أكبر من المباريات، وذلك في تحد لخطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”.

وتقضي الإصلاحات في دوري الأبطال بمنح الفرق المزيد من المباريات في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تضاف 100 مباراة للبطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة وسيخوض كل فريق 10 مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، فيما يعرف باسم “النموذج السويسري”، بعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.

وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في وقت سابق اليوم الاثنين، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطراف دائمين في البطولة.

وكان اليويفا قد وجه تحذيرا صارما للأندية أمس الأحد، وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا اليوم الاثنين إن اللاعبين الذين سيشاركوا في هذه البطولة سيجرى حرمانهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات بما في ذلك كأس العالم.

The post دوري السوبر الأوروبي يطيح بالريال والسيتي وتشلسي من الأبطال appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ