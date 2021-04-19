سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 19 ابريل

ارتفع سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، لدى السوق السوداء وفي البنك المركزي.

وارتفع سعر الدولار في السودان لدى البنك المركزي إلى 381.59 جنيه للشراء و383.50 جنيه للبيع، مقابل 381.57 جنيه للشراء و383.47 جنيه للبيع، أمس كما ارتفع سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 386 جنيها مقابل 384 جنيها، أمس.

وتراجع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 456.65 جنيه للشراء و458.93 جنيه للبيع، مقابل 456.88 جنيه للشراء، و459.16 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر صرف اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 456 جنيها مقابل 467.5 جنيه، الأحد.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 524.02 جنيه للشراء و526.64 جنيه للبيع، مقابل 525.28 جنيه للشراء، و527.91 جنيه للبيع، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية إلى 523 جنيها مقابل 540 جنيها، أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 101.80 جنيه للشراء و102.31 جنيه للبيع، مقابل 101.79 جنيه للشراء و102.30 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 103 جنيهات مقابل 103.20 جنيه، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي عند 103.89 جنيه للشراء و104.41 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية إلى 102 جنيه مقابل 106.22 جنيه، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1263.59 جنيه للشراء و1269.91 جنيه للبيع، مقابل 1263.43 جنيه للشراء و1269.75 جنيه للبيع، أمس

زيادة السلع

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.