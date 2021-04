“خبير اقتصادي سوداني” يطالب بإجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة

نادى بروفيسور محمد الجاك أحمد، “خبير اقتصادي سوداني” وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بضرورة إجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة.

وطالب الخبير الاقتصادي بإجراء إصلاحات تستهدف الأبعاد الهيكلية للقطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك بهدف الحصول على الدعم من مؤسسات التمويل العالمية، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

ولفت الجاك إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمه للحكومات التي تجري مثل هذه الاصلاحات المطلوبة.

كما أوضح دوره في مواصلة دعمه لمرحلة الانتقال الديموقراطي بالبلاد مما يساهم في تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالبلاد.

فضلاً عن أنه نبه إلى أن المستثمرين في هذا العصر يضعون البيئة ونوع الاستثمار والمحفزات الإنتاجية ضمن أولوياتهم.

وطالب الجاك الحكومة الانتقالية بأن تسعى جادة لنقل السودان من مرحلة الحصول على المنح، إلى مرحلة الحصول على الاستثمارات، بغرض الوصول للنمو الاقتصادي في شتى القطاعات.

وفي سياق آخر، ارتفاع كبير تشهده أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، في العاصمة الخرطوم، في شهر رمضان.

هذا وقد تراوح سعر كيلة الضان في الخرطوم ما بين 1900 إلى 2000 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو العجالي مابين 1600 إلى 1700 جنيه، وفقاً لـ“السوداني”.

وفي المقابل تراوح أسعار الفراخ ما بين 750 إلى 850 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر طبق البيض 1000 جنيه.

وبررالتجار هذه الزيادات بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل، نسبة لأزمة الوقود، فضلاً عن صعوبة العمل نهار رمضان.

ومن جهتهم أرجع المواطنون هذا الارتفاع نسبة للإقبال الكبير على اللحوم من قبل المواطنين في هذا الشهر الكريم، مما دفع التجار لاستغلال الفرصة وزيادة الأسعار.

وفي ذات السياق، سجلت أسعار السلع الغذائية والرمضانية، مستويات ارتفاع قياسية تراوحت بين 20% إلى 50% بالتزامن مع بدء شهر رمضان، حيث تضافرت حزمة من العوامل لتدفع أسعار السلع الغذائية والرمضانية في السودان إلى أرقام فلكية.

ومن أبرز تلك العوامل “التضخم الركودي، ورفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الوقود، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضغوط جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي ضغطت على السوق والأوضاع الاقتصادية بوجه عام.

وفي جولة ميدانية في بعض الأسواق بالخرطوم شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات ارتفاعاً في الأسعار في شهر رمضان قياساً بالشهر السابق له، فقد قفزت أسعار الدقيق والألبان والسكر والزيت بجانب بعض المنتجات الأخرى المحلية والمستوردة.

وتباينت الأسعار بشكل طفيف من تاجر إلى آخر حيث أكد التاجر مكي حسين، أن جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو أرتفع من 11000 جنيه إلى 12500 جنيه.

بينما ارتفع سعر جوال السكر المحلي (كنانة) إلى 13000 جنيه، عازيًا ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً.

