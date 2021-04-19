مريم الصادق السودان يسعى الى شراكات حقيقية مع الدول بعد الخروج من القائمة

استقبلت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم السيد جاكوب غوفوشيفسكي مستشار رئيس الوزراء البولندي، وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والطاقة المتجددة

.وأوضحت وزيرة الخارجية مريم الصادق أن السودان يبحث عن الشراكات الحقيقية خاصة بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن تطلعها الى مشاركة بولندا في مؤتمر باريس المزمع عقده منتصف مايو المقبل

والذي يعتبر سانحة لتقديم السودان للعالم بصورة جديدة، مشيرة إلى تطلعها إلى إعفاء الديون التي تعطل تقدم السودان اقتصاديا.من جانبه أمن السيد المستشار على متانة العلاقات السودانية البولندية، مؤكدا استعداد بولندا لإعفاء ديونها على السودان وفق المقترحات المقدمة منها في هذا الشأن.

الطرق

قال وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحى ان هناك مناطق في السودان مازالت تعيش معزولة عن بقية مناطق السودان بسبب الحرب.واكد ان تلك المناطق في حوجة ماسة لمشاريع كبيرة متعلقة بالاسكان

والطرق وذلك لربط مناطق الانتاج بمناطق التصدير.جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم مستشار رئيس وزراء بولندا للشؤون الاقتصادية والامنية السيد جاكوب غوفوشيفسكي خلال زيارته للوقوف على احتياجات السودان من برامج التنمية العمرانية والطرق والجسور.

وشكر الوزير المستشار زيارته للسودان مؤكدا متانة العلاقات ممتدحا تقديرهم للمساهمة التي قدمتها بولندا خاصة المساعدات الانسانية التي قدمتها عبر منظماتهم وهيئاتهم لمعسكرات النزوح واللجوء.وقدم الوزير تنوير عن التحديات التي تواجه وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور،

وأشار للعلاقة الجيدة التي تجمع بين السودان وبولندا داعيا للإستفادة من هذه العلاقة وتسخيرها لخدمة الشعب في البلدين عبر تبادل الخبرات.

ومن جهته قال المستشار البولندي ان القطاع الخاص البولندي سيشارك في بناء السودان عبر مشاركته في مشاريع البنى التحتية،

وقدم الدعوة للوزير لزيارة بولندا للاستفادة من تجاربها في مجال بناء الوطن ما بعد الحروب كما قدم مبادرة لتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة تحديات نهضة السودان وتعمير الطرق.