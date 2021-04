السيسي يبعث رسالة إلى رئيس جمهورية كينيا حول سد النهضة

سلَّم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية كينيا، بأوهورو كينياتا.

وكان قد التقى اليوم شكري مع الرئيس الكيني ضمن جولته الإفريقية لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة لإيصال رسائل من الرئيس السيسي لأشقائه الرؤساء والقادة حول تطورات سد النهضة الإثيوبي وموقف مصر منها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري، أعطى خلال اللقاء الرسالة الموجهة من الرئيس السيسي إلى شقيقه الرئيس كينياتا، “بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الافريقية”.

وأشار حافظ، إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب المصري اليوم.

وجرى التأكيد من قبل وزير الخارجية المصري على عمق العلاقات المصرية الكينية، وثمَّن الإرادة السياسية الحالية في البلدين لتطويرها واستغلال ما تشهده حالياً من زخم.

وشدد شكري على اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية في كينيا وحرصها على دعم الأشقاء في كينيا في مختلف المجالات.

وكان قد أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 7 أبريل الجاري، تحذيراته بخصوص المواجهات التي من الممكن أن تندلع بسبب الخلاف على سد النهضة وبأن تكلفتها ستكون كبيرة جداً على المنطقة.

ويأتي تحذير السيسي بعد أن تم الإعلان عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، وجدد الرئيس السيسي دعوته للجانب الإثيوبي لـ ”الجنوح إلى التعاون في قضية السد، بدلا من المواجهة”.

ونوَّه الرئيس المصري إلى التنسيق بين مصر والسودان بخصوص السد قائلاً: “ننسق بشكل كامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة الموقف الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة.

مشيراً إلى أن مصر “لم تغير موقفها من قضية سد النهضة منذ بدايتها”، وبأنه “كرئيس لمصر، يحترم ويقدر رغبة الشعوب في التنمية والتقدم”.

وشدد السيسي على أنه صرَّح عن هذا الرأي خلال كلمته أمام البرلمان الإثيوبي في العام 2015، موضحاً أن الجانب الإثيوبي “هو من غير رأيه حيال هذه القضية”.

وطلب السيسي من وسائل الإعلام المصرية، أن تعيد بث تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي أدلى بها في مصر في بداية الأزمة لتبيان المواقف وإثبات ما تم التراجع عنه.

وقال الرئيس المصري أنه “استشعر الخطر الذي يمثله هذا السد”.، ولذلك فإن “كافة الخيارات مفتوحة، لمواجهة تداعيات أزمة سد النهضة”.

The post السيسي يبعث رسالة إلى رئيس جمهورية كينيا حول سد النهضة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ