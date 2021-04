المجلس الأعلى للإعلام المصري يؤجل التحقيق مع صناع مسلسل الطاووس

قام المجلس الأعلى للإعلام في مصر، اليوم الاثنين، تأجيل التحقيق مع صناع المسلسل المصري “الطاووس”، إلى وقت آخر لم يتم تحديده بعد.

وأكد طارق العوضي، المحامي بالنقض ووكيل الفنانة المصرية نهى العمروسي وابنتها نازلي مصطفى، في بيانٍ له، إنه “وصله استدعاء من المجلس الأعلى للإعلام لمقابلة لجنة مشكلة منه للاستماع إلى أقواله في الشكوى المقدمة حول علاقة مسلسل “الطاووس” بقضية فندق “فيرمونت”، وما تم استغلاله كدعاية للمسلسل”.

وكشف العوضي أنه “تم تبليغه بأن الموعد سيكون في مقر المجلس الأعلى للإعلام، غدا الثلاثاء الموافق 20 نيسان/ أبريل الجاري، ولكنه تأجل إلى وقت آخر لم يتم تحديده بعد، نظرا لوجود ظرف لدى أحد أعضائها”.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل “الطاووس” فورياً، ومع المسؤولين عن القنوات التي تقوم بعرض المسلسل، بحسب موقع “سبوتنيك”.

وفي بيانٍ للمجلس، قال أنه: “تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها”.

وأكد المجلس في البيان، أن “المجلس الأعلى ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، لكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل”.

وأوضح المجلس، إن “احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها”.

وقد أشار المجلس الأعلى، أن “لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولا بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك”.

وعلى صعيد متصل، تصدر مشهد تعرض أمينة “سهر الصايغ”، للإغتصاب من مسلسل الطاؤوس على يد مجموعة من الشباب من أبناء أصحاب النفوذ ، تريند مؤشر البحث في جوجل، وذلك في أقل من 7 ساعات لقرابة مليون مشاهدة.

وعقب مشهد الاغتصاب، تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل “الطاووس” ، تريند مؤشر البحث جوجل، نتيجة إلي تصاعد الأحداث بشكل مثير.

بدوره، حرص المخرج رؤوف عبد العزيز ، على تقديم هذا المشهد بشكل ذكي ومحترم ، ويمتلك قدرة رائعة في فن توجيه الممثل بشكل صحيح، وبالفعل تمكن من أن يوصل كل ما يريده دون أن يكون مشهد مسئ للمشاعر أو الأخلاق.

يذكر أن مسلسل الطاووس، من تأليف كريم الديلي، وأخراج رؤوف عبد العزيز، ومن بطولة الفنان السوري جمال سليمان، والفنانة المصرية، سهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر وآخرين.

