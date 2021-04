شارة كابتن منتخب مصر تذهب لمحمد صلاح

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، منح شارة الكابتن للمنتخب، للنجم محمد صلاح، الذي سيقود المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري.

كما قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح.

حيث جاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

ووفق بيان الاتحاد، “يرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة”.

زيادة على ذلك يهدف الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله السعيد القائد السابق للمنتخب المصري، قبل أن يحملها عمرو السولية مؤقتا خلال مواجهات مصر بتصفيات أمم أفريقيا الشهر الماضي.

