سوزان نجم الدين تعترف بحبها للفنان أيمن زيدان

حلَّت الممثلة السورية سوزان نجم الدين مساء أمس السبت، ضيفة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي.

وخلال الحلقة كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية، وعمليات التجميل التي خضعت لها، والأبرز كان اعترافها بحبها للفنان السوري الكبير أيمن زيدان خلال فترة طلاقه.

وأكدت الفنانة سوزان المتابعة في علاقة الحبي مع أيمن زيدان خلال فترة زواجه مشيرةً إلى أنها التزمت بزوجها بشكل كامل.

وقالت سوزان نجم الدين رداً على سؤوال لماذا لم علاقة الحب لم تتوج بالزواج: “ما صار نصيب”، بحسب أوقات الشام.

وعن حبها للفنان أيمن زيدان في الفترة الحالية قالت: “الحب ما بيموت ويتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيز وزميل وشريك غالي”.

ووجهت سوزان رسالة إلى محبوبها القديم قائلة له: “انت إنسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه”.

وفي سياق آخر كانت قد نعت بكلمات مؤثرة الفنانة السورية سوزان نجم الدين زوجها الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ونشرت نجم الدين صورة لزوجها الراحل، في 30 نوفمبر الفائت، وكتبت عليها حديثًا مؤثرًا، يوضح مدى فقدها.

وقالت: “الأهل والاصدقاء الأحباء.. شكر الله سعيكم ورحم أمواتكم وأبعد الله عنكم وعن أحبتكم كل مكروه.. أشكر لكم مواساتكم الصادقة بمُصابنا الأليم.. رحمك الله يا أبا حيان وأسكنك فسيح جنانه”.

وأضافت: “إن غبت جسدًا فأولادك نورك على هذه الأرض”.

تجدر الإشارة أن زوج نجم الدين، رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، وأب أولادها الأربعة، سهير سارة حيان حازم، توفي يوم الخميس الماضي.

ونعت حينها الفنانة نجم الدين فقيدها عبر حسابها على توتير ونشرت صورة تمعها بزوجها المتوفى.

علقت سوزان نجم الدين على الصورة: “ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين”.

وتابعت نجم الدين: “مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا”.

وأكملت سوزان نجم الدين تقول: “فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي سراج الدين الأتاسي”.

معتبرة أن الفراق الأبدي أصعب فراق وأعمق جرح فقالت: “ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا”.

وترحمت الفنانة السورية على زوجها وطلبت من متابعيها قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة.

إذ ختمت تعليقها على الصورة: “رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جنانه أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة”.

