سوريا: أكثر من70% من أراضي القمح والشعير بالسويداء غيرقابلة للحصاد

قال مدير زراعة محافظة السويداء في سوريا، أيهم حامد، إن تخوف المزارعين من تدني الإنتاج “واقع حقيقي”، مؤكداً أن الأراضي غير القابلة للحصاد من القمح والشعير تتجاوز الـ70%.

وأوضح حامد، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، سبب هذا الخوف بأنه وفقاً “للكشف الحسي للمديرية على المحاصيل الحقلية من قمح وشعير فقد تبين أن الأراضي غير القابلة للحصاد بالقمح تتجاوز 70% من الأراضي المزروعة، في حين تجاوزت الأراضي المزروعة بالشعير تلك النسبة والتي يمكن أن تزيد في كلا المحصولين خلال الأيام القادمة حسب الظروف الجوية”.

وأضاف مدير زراعة السويداء، أن”استمرار الانحباس المطري المترافق مع قلة الأمطار سينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل الحقلية في المحافظة من القمح والشعير وخاصة الأراضي غير المخدمة التي لم يقم أصحابها بتتبع الدورات الزراعية لها من خلال زراعتها عاماً وإراحتها العام الذي يليه”.

وأردف حامد، بأنه “تم تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة بالقمح في محافظة السويداء والبالغة 44 ألف هكتار إضافة إلى تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة بالشعير والتي وصلت إلى حوالي 20 ألف هكتار”.

وتابع منوهاً إلى “زيادة المساحات المستثمرة للمحاصيل العلفية ضمن خطة مديرية الزراعة من 2300 هكتار إلى حوالي 4 آلاف هكتار في خطة العام القادم كما أن الأراضي التي دخلت الاستثمار بلغت 1200 هكتار لزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة مع بقاء حوالي 33 ألف هكتار غير مستثمرة وتحتاج إلى استصلاح على ساحة المحافظة”.

الجدير ذكره، أن علامات الاصفرار والذبوا بدأت تظهر بشكل جلّي على محصولي القمح والشعير لاسيّما في المناطق الشمالية من السويداء.

وهذا ما سبب ذعراً للمزارعين بالمنطقة الغربية في السويداء من خسارة ربع إنتاج أراضيهم، كما أعرب أهالي منطقتي صلخد وشهبا عن تخوفهم من تدني الإنتاج في حال بقاء انحسار الأمطار خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، احتلت سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

ويحدد ترتيب الدول على المؤشر وفق أربعة عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توفره، ونوعيته، والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.

ويعاني 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق.

ويعتبر هذا الرقم أعلى نسبة سُجلت وفقاً لنتائج تقييم الأمن الغذائي على مستوى البلاد الذي أُجري في أواخر عام 2020، بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، في 11 من فبراير/ شباط الماضي.

ووفقاً للبيانات، يعاني مليون و300 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة، وقيّم 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي.

