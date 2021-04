المرشح الثاني لرئاسة الجمهورية العربية السورية، مَن هو؟

استلمت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، طلب المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية السورية، بعد تسلمها طلب المرشح الأول عبدالله سلوم عبدالله.

وكان قد حدد مجلس الشعب السوري تاريخ بدء قبول الطلبات للترشح للرئاسة السورية بتاريخ اليوم، كما حدد تاريخ 26 أيار القادم موعداً لـ “الانتخابات الرئاسية” في سوريا.

ويشترط بالمترشحين لمنصب الرئاسة في سوريا أن يحصلوا على موافقة 35 عضو على الأقل من أعضاء مجلس الشعب السوري البالغ عددهم 250 عضو، وإتمام الإقامة في سوريا بشكل متواصل لمدة 10 سنوات قبل موعد الانتخابات، بحسب خبرية.

المرشح الثاني محمد فراس ياسين رجوح

حمل طلب المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية السورية، الرقم 2 بتاريخ 19 نيسان 2021، وهو ممن سبق لهم وأن تقدموا بطلب ترشيح للرئاسة في سوريا في انتخابات العام 2014.

ولد المرشح الثاني محمد فراس رجوح في دمشق، مزة، الفيلات الغربية، في العام 1966، رجل أعمال وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية.

وهو أحد أعضاء ائتلاف قوى التكتل الوطني الديموقراطي، وشغل منصب رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة سوريا بكلية الهندسة المعمارية.

الجدير بالذكر أن طلب محمد ياسين رجوح قد رُفض في انتخابات الرئاسة السورية عام 2014.

والد المرشح الثاني، الدكتور ياسين رجوح، شغل منصب وزير الإعلام وشؤون مجلس الوزراء في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وتستمر المحكمة الدستورية العليا في سوريا باستقبال طلبات الترشح لمدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الاثنين، ولغاية يوم الأربعاء في 28 نيسان الجاري.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إن “رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبدالله سلوم عبدالله طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية“.

ووفقاً لما قاله الصباغ، فإن عبدالله من مواليد حي المزرعة في دمشق عام 1956، ويحمل إجازة في القانون.

وذكر موقع تلفزيون “الخبر” المحلي، أن عبدالله سلوم عبدالله شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقاً، كما انتُخب عضواً في مجلس الشعب بين عامي 2003 و2007، وعامي 2012 و2016″.

كما أشار “الخبر”، إلى أن عبدالله هو “عضو في (حزب الوحدويين الاشتراكيين) وشغل عدة مناصب فيه منها أمين فرع ريف دمشق للحزب، وعضو المكتب السياسي فيه”.

The post المرشح الثاني لرئاسة الجمهورية العربية السورية، مَن هو؟ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ