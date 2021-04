اللإمارات تأسس مشروع مشترك للذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات مع إسرائيل

أعلن موقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) إن شركة التكنولوجيا “جي 42” (G42) في أبو ظبي التابعة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، أسست مشروع مشترك مع شركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المملوكة للدولة.

كما أضاف موقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) الإخباري أن المشروع، الذي يطلق عليه اسم “بريسايت إيه آي”، مخصص لتسويق الذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.

وسيضم المشروع المشترك “بريسايت إيه آي” موقعا للبحث والتطوير في إسرائيل، كما سيطور منتجات لقطاعات من بينها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والسلامة العامة تباع في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وكذلك على مستوى العالم.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، الشهر الماضي، عن إنشاء الحكومة ,صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف الاستثمار في إسرائيل في قطاعات مختلفة، بينها الطاقة والفضاء.

ولفتت وكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أنه من خلال الصندوق، ستقوم الإمارات بالاستثمار “ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها في إسرائيل.

كما أكدت أبو ظبي أن الخطوة تهدف إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الاقتصادات المزدهرة في المنطقة، وفتح المجال للاستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة”، مشيرة إلى أن الصندوق سيتم تمويله “من مخصصات الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص”.

وجاء الإعلان، بعد مكالمة هاتفية بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله “تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين”.

