الداخلية السعودية تنشر صورة لسيدة من الأمن بالحرم المكي

نشرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، صورة سيدة من عناصر الأمن السعودي أثناء عملها في الإشراف على مناسك الحج والعمرة في الحرم المكي.

وأثارت الصورة التي نشرتها الداخلية السعودية ردود أفعال واسعة على موقع تويتر وغالبيتها كانت مرحبة بالدور النسوي في حفظ أمن الحرم.

وعلقت الداخلية السعودية على الصورة قائلة: “من الميدان… أمن الحج والعمرة”.

ورحب متابعي الداخلية على تويتر بهذه الصورة التي تعد الأولى والفريدة من نوعها في الحرم المكي بحسب CNN بالعربية.

#من_الميدان ، "أمن الحج والعمرة”@security_gov pic.twitter.com/5j93CKcmzl — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 19, 2021

ويؤدي العديد من المسلمين حول العالم مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك في الحرم المكي في السعودية.

وكانت قد قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

وقالت الوزارة في بيان أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته” .

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها”.

وفي السياق أشارت وزارة الحج السعودية إلى حددت إصدار نصاريح العمرة و الزيارة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم عن طريق تطبيقات ” توكلنا ” و ” اعتمرنا ” .

حيث أكدت وزارة الحج أن إصدار التصريحات ستنحصر في تطبيقي ” اعتمرنا” و ” توكلنا ” في نسختهما المحدثة ، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية .

و بينّت أن ” الهدف من تشغيل التطبيقين هو مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له ” .

هذا و كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تصاريح أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ستمنح للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد كورونا.

