28 مصريًا يلوذون بالفرار من عصابة إجرامية اختطفتهم في ليبيا

تمكن 28 مصريًا من الهرب من خاطفيهم بعد إجبار عدد من أسرهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وذلك بعد احتجازهم في مدينة بني وليد الليبية لنحو 20 يومًا.

بحسب رواية أحد المصريين الناجين من الخطف، في تصريحات صحفية، أنه طُلب منهم التواصل مع ذويهم وطَلب فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل منهم، حسبما أفاد موقع (القاهرة 24).

وأوضح أن عدد المختطفين كان 35 مصريًا و30 إفريقيًا من جنسيات متعددة، وبالفعل تمكن أهالي سبعة مصريين من دفع الفدية وتم إطلاق سراحهم، في حين ظل الآخرون حتى تمكنوا من الهرب.

وتابع أنه تم اختطافهم أثناء محاولة البحث عن فرص للعمل في الأراضي الليبية، لكنهم تعرضوا لإهانات لفظية وجسدية بالغة وصلت للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء.

كما ذكر عبد النبي محمد، والد أحد المصريين الذين تم اختطافهم في ليبيا، أنه تم الإفراج عن ابنه وأربعة آخرين مقابل دفع 30 ألف دينار عن كل شخص، بما يعادل إجمالي 500 ألف جنيه مصري.

وكان قد انتشر تسجيل صوتى لأحد عناصر العصابات الإجرامية التي أقدمت على اختطاف 38 مواطن مصري، يطلب من أسر المحتجزين فدية مالية تبلغ 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المصرية في 17 نوفمبر من العام الماضي، عن تحرير مواطنين مصريين كانوا محتجزين في ليبيا، ضمن عملية لاستعادة المخطوفين وبالتنسيق مع السلطات الليبية.

وجاء في إعلان السلطات المصرية عن تحرير المواطنين، أن “السلطات نجحت بالإفراج عن مصريين محتجزين في ليبيا وإعادتهم للبلاد من جديد”.

وتأتي الجهود المقدمة من المخابرات العامة المصرية في سبيل تأمين الحماية للمواطنين المصريين في ليبيا.

يذكر أن العمال المصريين في ليبيا يعانون من مشاكل كبيرة من اختطاف وتعذيب وبخاصة في ظل ميليشيات حكومة الوفاق، إذ ظهر في حزيران الماضي، مقطع فيديو يوضح عمليات تعذيب وإهانة عمال مصريين في ليبيا عقب اعتقالهم من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية، في مشهد اعتبره الكثيرون بمثابة الوحشي والمهين، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

