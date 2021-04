برشلونة يدافع عن بطولة دوري السوبر ويعتبرها خطوة للتغيير

أبدى نادي برشلونة الإسباني تمسكه بإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، مشددًا على أن سيظل وفيًا ومخلصًا لتاريخيه بعدما اتفق على تأسيس البطولة.

وقال النادي الإسباني إن من أهم الأسباب التي دفعته للمشاركة في تأسيس هذه البطولة، لكونها ستكون خطوة وجزء من تغييرات هائلة مطلوبة على عالم كرة القدم، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأثارت بطولة دوري السوبر التي أعلن برشلونة انضمامه إليها رفقة 12 ناديًا آخر، أثارت جدلًا واسعًا، فيما عارض الاتحاد الأوروبي بصورة ضخمة إنشائها.

حيث تضم قائمة الأندية المشاركة في البطولة، أكبر ستة أندية في إنجلترا، هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام.

وكذلك تشارك أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا ببطولة دوري السوبر، ومن إيطاليا الثلاثي، يوفنتوس، ميلان والإنتر.

وذكر برشلونة: “نادي برشلونة المخلص لتاريخه ودوره الريادي في إطار كرة القدم الأوروبية، يضع نفسه مرة أخرى كناد رائد فيما يتعلق بالتغييرات الكبيرة التي يحتاجها عالم كرة القدم، ويفكر دائم في كيفية إفادة النادي بأفضل شكل ممكن من الناحية الرياضية والمؤسسية والمالية”.

على صعيد متصل، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قراره، بشأن إمكانية حرمان الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، من استكمال مشوارها في المسابقات القارية هذا الموسم، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وتأهلت 3 أندية مؤسسة لدوري السوبر، إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، هي: ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، فيما بلغ ناديان نصف نهائي الدوري الأوروبي، هما مانشستر يونايتد وآرسنال.

وهدد “يويفا” بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، قالت اليوم الاثنين إن التهديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذه فعليا ابتداء من الموسم المقبل، ولا ينطبق على ما تبقى من الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد القاري، ليس بصدد توقيع عقوبات مالية على هذه الفرق، من خلال تقليص قيمة مكافآتها الخاصة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لهذا الموسم.

وذكرت أن التلويح بحرمان لاعبي فرق السوبر ليج، من المشاركة مع المنتخبات في يورو 2020، ما زال موجودا، لكن دون خطوط عريضة حتى الآن.

