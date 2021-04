وزير سوداني: الحرب تسببت في عزل مناطق بالسودان

شدد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور في السودان، عبد الله يحيى اليوم الإثنين، إن الحرب لا تزال تتسبب بعزل مناطق في السودان، وجعلتها تعيش في عزلة.

وقال يحيى أثناء لقاءه اليوم الإثنين مع مستشار رئيس وزراء بولندا للشؤون الاقتصادية والامنية جاكوب غوفوشيفسكي بأن الحرب في السودان جعلت من تلك المناطق بحوجه ماسة إلى التعمير، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وشدد بأن تلك المناطق تحتاج على مشاريع كبرى في الإسكان والطرق، حتى يتم ربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير، كما ناقش الاجتماع حاجة السودان لبرامج التنمية العمرانية والطرق والجسور.

بدوره قال المستشار البولندي إن بلاده ستشارك في بناء السودان وتحسين البنية التحتية، مقدمًا الدعوة إلى الوزير لزيارة بولندا والوقوف على تجربتها فيما يخص التعمير بعد الحروب.

وقدم الوزير اقتراحه بإقامة مبادرة لتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي يناقش التحديات التي تمر بها السودان في مجال البناء والتعمير.

على صعيد آخر، كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، اليوم الاثنين، أن السودان ألغى بشكل رسمي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

ونشر عبد الباري الإعلان عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.”

وكان قد أجاز مجلس الوزراء السوداني، في 6 أبريل الجاري، مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958 والذي أقرته الدول العربية حينها، وهو ما كان متوقع بعد تطور العلاقات السودانية – الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية وتماشياً مع ركب التطبيع العربي مع إسرائيل.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن المجلس وافق بالفعل على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما قدمت وزارة العدل تشريعًا بخصوص إلغاء القانون.

وعرض وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، على المسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم ، تنفيذ شركات إسرائيلية مشاريع في السودان، بعد خطوات التطبيع بين السودان وإسرائيل ,حسب ما أوردته صحفية ” معاريف الإسرائيلية”.

