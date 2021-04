على صفيح ساخن.. الشركة المنتجة تنشر مقطع محذوف يثير الجدل

أثارت شركة “غولدن لاين” للإنتاج والتوزيع الفني، والمنتجة لمسلسل على صفيح ساخن بنشرها مقطع محذوف من المسلسل، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع المصور الذي نشرته الشركة عبر “فيسبوك”، “الأغا” الذي يؤديه الفنان “عبد الفتاح المزين”، وهو يعاقب أحد العاملين لديه بطريقة وصفها المتابعون بغير اللائقة.

إذ أمر الآغا من بعض الأطفـال العاملين لديه بقضاء حاجتهم على “الخفاش” الذي يؤديه الفنان “عبد الرحمن قويدر”.

وخلال المشهد بدا واضحاً سعادة وشماتة مساعده البريم الذي يؤديه الفنان “معن عبد الحق” بتنفيذ العقوبة، بحسب أوقات الشام.

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل على صفيح ساخن أن عدد من القنوات حذفت المشهد وأعادت هي نشره عبر صفحتها على الفيسبوك لتثير جدلاً بين متابعي العمل الدرامي عبر مواقع التواصل.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للمشهد، إذ رأى البعض فيه أنه يحرض على القسوة، والسادية.

فيما رأى متابعون آخرون أن ما جسده المشهد ضرورة درامية، تنقل الواقع كما هو وبحقيقته البشعة والتي تكاد تكون أقسى وأبشع من المشهد بحد ذاته.

وتدور أحداث مسلسل على صفيح ساخن حول قصة عائلة سورية تواجه تحديات شائكة ومصيرية في الحياة، كما يلقي الضوء على العلاقات الأسرية الشائكة بين العائلة الواحدة وفق خط درامي جديد مشوق ومثير لم تتطرّق إليه الأعمال السورية من قبل.

على صفيح ساخن انطلق في مكب للنفايات تم تصنيعه خصيصاً للمسلسل، يجمع فيه العمال “نابشي القمامة” يعملون على استخراج المواد التي تملك بعض القيمة للمتاجرة بها، والنطاق الذي يحيط بهذا المكب والطبقات التي تدور حول أعمالهم.

مخرج العمل سيف الدين سبيعي صرّح أنه يشارك في التمثيل ضمن المسلسل بالإضافة إلى إخراجه العمل، وتحدث عن العمل قائلاً: “أنا شخصيا منذ زمن ما اشتغلت عمل معاصر مكتوب بهذه الحرفية والجودة”.

وأضاف سبيعي “هو مجموعة من محاولات الخلاص الفردي ضمن هذه المنطقة التي كتب عليها القهر والعذاب عبر التاريخ”.

ويشارك في مسلسل على صفيح ساخن نخبة من نجوم الدراما السورية منهم: سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، باسم ياخور، أمل بوشوشة، علياء سعيد .

