أمير قطر يدعو اللبنانيين الى تغليب مصلحتهم الوطنية

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة الوطنية، مؤكدا على دعم بلاده للبنان حكومةً وشعباً.

جاء ذلك خلال استقبال آل ثاني، لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب والوفد المرافق، بمكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة.

وأكد الشيخ “تميم” خلال اللقاء، دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق، داعيًا في الوقت نفسه جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

فيما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم دولة قطر المستمر للبنان ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني.

وفي سياق منفصل، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تباحث فيه الجانبان أخر المستجدات في المنطقة.

وخلال الاتصال أكد روحاني أن عسكرة المنطقة لن تساعد على حل مشكلاتها، و أن “ضمان الأمن الإقليمي والسلام لا يتحقق إلا بالوسائل السلمية وعبر تحمل الدول مسؤولياتها وتأمين المصالح الجماعية”. بحسب وكالة فارس للأنباء.

وشدد روحاني على “ضرورة حل الأزمات الإقليمية بالحوار بما في ذلك الأزمة اليمنية”، مؤكدا أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة خطير”.

وأضاف: “الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأمريكية وعودة واشنطن إلى الاتفاق وتطبيق القرار 2231″، مبينا أن “إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع العقوبات”.

كما أعرب روحاني عن أمله بأن “يدرك الأمريكيون أن العقوبات والضغوط ليست الآلية الصحيحة للتعامل مع إيران”.

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن أمير قطر دعا روحاني إلى زيارة الدوحة لتبادل وجهات النظر عن قرب حول القضايا الثنائية والإقليمية، مشيرة إلى أن الشيخ تميم أكد أن بلاده ترحب باستئناف الاتفاق النووي في فيينا وحل المشكلات عن طريق الحوار والتفاوض.

وأمل أمير قطر “في إعادة تفعيل الاتفاق النووي عن طريق عودة جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بموجبه”.

وقبل بضعة أيام، بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أهم الشؤون في المنطقة عبر اتصال هاتفي اليوم.

وأكدت وزارة خارجية قطر أن : “الوزيرين استعراضا خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية القطري، وجه شكر بلاده إلى أمريكيا لاستئنافها “المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني”، وذلك حسب روسيا اليوم.

