صدور عدد جديد من مجلة (العربية لساني) في الشارقة

الشارقة 19 إبريل 2021 ( وال) صدرعن مجمع اللغة العربيّة في الشارقة، العدد الخامس من المجلّة الفصليّة «العربيّة لساني»، المعنيّة بطرح قضايا تتعلّق باللغة العربيّة وآدابها، والاحتفاء بالمنجزات التاريخيّة للأمّة العربيّة، خاصة المعجم التاريخيّ للغة العربيّة الذي صدرت مجلّداته الأولى العام الماضي، بما يشكّل واحداً من الأحداث المهمّة وغير المسبوقة في تاريخ اللغة.

وتضمّنت المجلّة 30 مقالاً في 128 صفحة، تحدثت في شؤون اللغة وعرّفت بفنونها، مقدّمة للقارئ العربيّ تنوّعاً قيّماً في المواضيع منها: جهود المجمع في تعليم العربيّة، ونجمٌ جديد سطع في سماء المجامع اللغويّة العربيّة، والرّقمنة في خدمة لغة الضّاد، وعوائق ومزالق في وجه العربيّة، ومن اللغة إلى الإصلاح، والمالقي ومنهجه في التفكير النحّوي، وغيرها. يشار إلى أنه يشرف على رئاسة تحرير مجلة (العربية لساني) الدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، وتضم في قائمة أعضاء تحريرها، الدكتور مصطفى رابح بن عاشور، والأستاذ الدكتور” بن عيسى باطاهر” ، والدكتور “فكري النجار”، والأستاذ.”عبدالستار شيخ” وال ـ الشارقة) ح م

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