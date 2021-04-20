السودان..النيابة العامة تخلي مسؤوليتها من حادثة تحلل الجثث في المشرحة

بعد جدل كبير،النيابة العامة تتدخل و السلطات السودانية تبدأ في بناء شبكة معلومات مرجعية للجثث المجهولة في مشارح العاصمة الخرطوم.

وتأتي الخطوة بعد التظاهر بسبب تحلل الجثث بمشرحة الأكاديمي بحي امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم.

بيان صحفي

وقالت النيابة العامة في تعميم صحفي، إن تدخلات النائب العام، ووزير الصحة، ووالي الخرطوم، انتهت إلى تشريح الجثث.

ذلك مع مراعاة الحصول علي تقرير بأسباب الوفاة عن كل حاله علي حدة، ورفع عينة الحمض النووي (دي. إن. آيه).

ويعتقد على نحوٍ واسع، أن الجثامين قد تكون على صلة بواقعة فض اعتصام القيادة العامة في رمضان 2019.

وقال التعميم أن عمليات التشريح والحصول على الحمض النووي تغطي مشافي العاصمة وتستمر لمدة أسبوع.

وارتقى أكثر من 130 شهيداً في واقعة فض الاعتصام، بينما تحول العشرات إلى قوائم المفقودين.

وفي سياق متصل، أكدت النيابة إن مسؤولياتها بشأن الجثامين المجهولة تنحصر في (إصدار أوامر التشريح وأوامر الدفن مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً من حيث تحديد سبب الوفاة ورفع البصمة الوراثية).

وتابعت النيابة في سرد مهام النيابة التي تشمل (التحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتي مواراته وإلي لحظة التعرف عليه من ذويه).

وأدت قطوعات الكهرباء، وعمليات تكدس الجثث، إلى انبعاث روائح كريهة، وتسرب مخلفات ودماء بشرية، شكلت صدمةً وعامل إزعاج لسكان ضاحية الامتداد.

وقالت النيابة العامة إنها سبق وحذرت من عدم مراعاة الطاقة الاستيعابية للمشارح، وشحن ثلاجاتها بأكثر من 400 جثة أحياناً.

وشكت النيابة من تباينات بين إدارتي الطب العدلي الفيدرالية، والولائية، ما عرقل من سريان القرارات.

وطمأن رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، بأن جثث المتوفين لن يتم قبرها قبل تسلمهم من تقريراً رسمياً من النيابة العامة، يحتوي على أسباب الوفاة ونسخة من الحمض النووي.

وكانت أعلنت لجان المقاومة بحي امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، أعلنت اعتصاماً مفتوحاً أمام مستشفى الأكاديمي.

مطالبات

من جهة أخرى أمهلت (8) أجسام ثورية بالخرطوم، الجهات المُختصة، (24) ساعة لمعالجة قضية الجثامين المُتحلِّلة بمشرحة المستشفى الأكاديمي بحي الامتداد جنوب الخرطوم،

وهدّدت بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطلبها. وأعلنت لجان المقاومة بحي امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، اعتصاماً مفتوحاً أمام مستشفى الأكاديمي.

من جانبها، طالبت (8) أجسام ثورية بالخرطوم بدفن كل الجثامين الموجودة في المشرحة بصوره لائقة،

ودعت تلك الأجسام بحسب بيان مشترك منسوب لها، إدارة الطب العدلي والجهات المعنية لأخذ عينات من الحمض النووي للتعرف على أصحاب الجثث مُسْتَقْبَلاً،

وطالبت بالشروع في ترحيل المشرحة من حي الامتداد .