الصحة العالمية: يمكن السيطرة على «كورونا» خلال شهور

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إن بإمكان العالم السيطرة على «كورونا» خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا الإمكانيات لنستطيع السيطرة على «كورونا» ،هذه الجائحة القوية ،في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف»، ومع ذلك عبر تيدروس أيضاً عن قلقه من «المعدل المرعب» الذي ينتشر به كوفيد – 19 بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاماً والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

وتابع: «مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون متوفى، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني متوفى، وثلاثة أشهر لنصل إلى ثلاثة ملايين متوفى».

وحلت غريتا تونبرغ ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحافي من السويد، موجهة انتقاداً لاذعاً إلى «قومية اللقاحات»، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سناً في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقالت تونبرغ إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من كوفيد – 19، تلقى واحد فقط من بين كثر من 500 في الدول الأشد فقراً جرعة لقاح، وأضافت: «قومية اللقاحات هي ما يدير توزيع اللقاحات».

ابتكار دواء يقضي على كورونا في أقل من أسبوع

في سياق متصل، تمكن العالم التركي سرحات جمركتشو، من ابتكار دواء، يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد في أقل من أسبوع، وهو يعمل في أحد معاهد البحوث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ماذكرته وكالة “الأناضول”، طور جمركتشو العقار الجديد على شكل بخاخ للفم، بمساعدة فريق البحوث السريرية في المعهد، وأطلق عليه اسم “Hijack RNA”.

وفي التجارب التي أجريت على الحيوانات، أظهر عقار Hijack RNA” “فعالية كبيرة في علاج عدوى كوفيد-19، حيث استطاع أن يقضي على الفيروس التاجي في غصون 6 أيام.

ووفقاً لما نقله موقع سبوتنيك، فقد تبين للباحثين بعد التجارب أن الدواء يمكن استخدامه أيضاً لأغراض وقائية، لأن تأثيره يبقى في الجهاز التنفسي لعدة أشهر.

ومن المخطط أن تكون الجرعة الدوائية من Hijack RNA مرة واحدة يومياً، لمدة تتراوح من 9 إلى 10 أشهر.

ووضح العالم التركي طريقة عمل العقار، فهو يحفز الفيروس المستجد على قتل نفسه بنفسه، عن طريق التفاعل مع الإنزيمات البروتينية الخاصة به.

وقال جمركتشو إن الطريقة التي يعمل بها العقار، هي تطوير للآلية التي يعتمد عليها العلماء في محاربتهم للعدوى الفيروسية، فهم يسعون دائماً إلى ابتكار أدوية تعطل إنزيمات الفيروسات.

وأكد أنه يخطط لاختبار العقار على البشر خلال 30 يوماً، بعد الحصول على التصريحات اللازمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، مشيراً إلى أنه يسعى إلى طرحه بالأسواق نهاية العام الجاري.

