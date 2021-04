سجلت وزارة الصحة التونسية، 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 1571 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت وزارة الصحة التونسية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9825، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 287061.

وفي السياق، أعلنت وزارة السياحة في الحكومة التونسية مطلع شهر أبريل عن السماح بعودة جميع الرحلات السياحية التي كانت قد أوقفتها نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد .

و قال عمار أن “هذه الفترة من الموسم تعتبر هامة جدا للقطاع السياحي على اعتبار أن كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم ما لديها من عروض” .

و أكد على أن عودة الرحلات السياحية ستترافق مع بروتوكولات صحية مشددة ، ستتم دراستها و تنسيقها مع وزارة الصحة ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا ويشار إلى أن السياحة لتونسية تعد واحدة من أهم القطاعات في البلد، الذي تضرر بشكل واضح في ظل جائحة كورونا ، إذ تراجعت النسبة في العام الفائت 65 % .

أزمة اقتصادية خانقة تواجه تونس في ظل جائحة كورونا

حسب توقعات شركة بحوث إقتصادية Capital economics، ينتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.

كما يواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام جائحة فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

في الوقت الذي كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة التونسية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، والذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب.

وعلى أثر ذلك، كانت الحكومة التونسية من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من أزمة كورونا ، حيث انكمش الاقتصاد التونسي 8.8% العام الماضي.

حيث اتسع عجز الموازنة اتسع من 5% في المتوسط خلال العقد الماضي، إلى ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

The post الصحة التونسية: 1571 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ