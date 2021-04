صعود الدولار في السوق الموازي السوداني

يشهد سعر صرف الدولار صعوداً مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب أحد تجار العملة لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار بلغ اليوم 384.5 جنيهاً، مقارنة بـ383 جنيهاً في تعاملات الأمس.

وفي المقابل استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي عند 381.5458 جنيهاً.

أما البنوك المحلية فلم يحدث فيها تغييراً يُذكر، فقد بلغ سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في بنك الخرطوم 381 جنيهاً.

وكالمعتاد بلغ أعلى سعر لصرف الدولار في بنك أمدرمان حيث بلغ 382 جنيهاً، في حين بلغ سعر الصرف في بنك فيصل الإسلامي 379.5 جنيهاً فقط، وهو أدنى سعر شراء على مستوى البنوك.

وفي سياق آخر، نادى بروفيسور محمد الجاك أحمد، “خبير اقتصادي سوداني” وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بضرورة إجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة.

وطالب الخبير الاقتصادي بإجراء إصلاحات تستهدف الأبعاد الهيكلية للقطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك بهدف الحصول على الدعم من مؤسسات التمويل العالمية، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

ولفت الجاك إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمه للحكومات التي تجري مثل هذه الاصلاحات المطلوبة.

كما أوضح دوره في مواصلة دعمه لمرحلة الانتقال الديموقراطي بالبلاد مما يساهم في تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالبلاد.

فضلاً عن أنه نبه إلى أن المستثمرين في هذا العصر يضعون البيئة ونوع الاستثمار والمحفزات الإنتاجية ضمن أولوياتهم.

وطالب الجاك الحكومة الانتقالية بأن تسعى جادة لنقل السودان من مرحلة الحصول على المنح، إلى مرحلة الحصول على الاستثمارات، بغرض الوصول للنمو الاقتصادي في شتى القطاعات.

على صعيد منفصل، ارتفاع كبير تشهده أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، في العاصمة الخرطوم، في شهر رمضان.

هذا وقد تراوح سعر كيلة الضان في الخرطوم ما بين 1900 إلى 2000 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو العجالي مابين 1600 إلى 1700 جنيه، وفقاً لـ“السوداني”.

وفي المقابل تراوح أسعار الفراخ ما بين 750 إلى 850 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر طبق البيض 1000 جنيه.

وبررالتجار هذه الزيادات بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل، نسبة لأزمة الوقود، فضلاً عن صعوبة العمل نهار رمضان.

ومن جهتهم أرجع المواطنون هذا الارتفاع نسبة للإقبال الكبير على اللحوم من قبل المواطنين في هذا الشهر الكريم، مما دفع التجار لاستغلال الفرصة وزيادة الأسعار.

