الدواء السعودية: تلقينا 34 بلاغ عن جلطات مرتبطة بلقاح أسترازينيكا

أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها عدد ٣٤ بلاغ حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية من أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا”.

وأوضحت هيئة الدواء السعودية، أنها قامت بدراسة هذه البلاغات وتحليلها من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، مشيرة إلى أن هناك سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها.

وذكرت الهيئة ان:” اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جدًا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت الدواء السعودية إلى أن:” المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة”

وطالبت الهيئة متلقى اللقاح بضرورة استشارة الطبيب أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح وهي: (الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن).

هذا وأعلنت المملكة والإمارات الاسبوع الماضي، توسيع نطاق عمليات التطعيم من كوفيد – 19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض.

وقالت الرياض إن وزارة الصحة ستبدأ في عمليات التطعيم للسكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بلقاح فايزر، ومن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح أسترازينيكا. وكان مجلس الوزراء السعودي قال، أول من أمس السبت، إن نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح وُزعت على 500 مركز للتطعيم.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».

وفي الإمارات أيضاً، تسارعت وتيرة طرح اللقاحات، وهي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر من مساء أول من أمس السبت أن وزارة الصحة في الإمارات حثت جميع المواطنين والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر على التسجيل.

