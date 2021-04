اقالة رئيس هيئة السكة حديد المصرية بعد ٣ حوادث قطارات في شهر

أقيل صباح اليوم الثلاثاء رئيس هيئة السكة حديد المصرية، أشرف رسلان عقب حدوث ثلاثة حوادث قطارات في أقل من شهر، وتعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم بدلا منه لمدة سنة.

هذا وتم نقل رئيس هيئة السكة حديد السابق رسلان، لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، كما وشملت الإقالات والتعيينات أيضا إبعاد المهندس حسين رشيدي عن رئاسة الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات وتعيين المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين بدلا منه..

واخر حادث كان حادث قطار طوخ، الذي أودى بحياة 11 شخصا وخلف 98 جريحا بحسب وزارة الصحة.

وعقب توجه وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه، قال للصحفيين إنه سيحاسب المسؤولين عن هذا الحادث.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير تأكيده على “محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث،. قائلا إنه “لن يهرب من تحمل المسئولية”.

وأضاف وزير النقل : “نعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين”.

حيث أشار إ لى أنّه جار تطوير منظومة الجر من عربات وجرارات لتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة – المنصورة) عن القضبان.

يأتي ذلك فيما بدأت تحركات برلمانية لمعرفة أسباب الحادث والعمل على تقييم أداء السكك الحديدية في ظل تكرار الحوادث الفترة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث،. فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث, وفي وقت سابق،. قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

وتوقفت حركة القطارات، على خط القاهرة المنصورة بعد الحادث،. فيما دفعت مستشفيات القليوبية بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

ورجحت مصادر وشهود عيان أن الحادث سببه إصلاحات تشهدها المنطقة، وبدأت في شهر مارس الماضي.

وقد أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.

