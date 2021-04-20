مجلس القضاء اللبناني ينهي جلسة إستماع إلى القاضيةغادة عون

أنهى مجلس القضاء الأعلى الاستماع إلى القاضية غادة عون حول “‏تجاوزاتها وعدم تطبيقها قرارات المدعي العام التمييزي”.‏

وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد جلسة استماع الى القاضية عون على خلفية مداهمتها لشركة مكتف لتحويل الأموال.

بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، و المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة اتّخذها الجيش ‏وقوى الأمن.‏

وقبيل الجلسة، توجهت مجموعة من أنصار التيار الوطني الحر إلى محيط قصر العدل ‏رافعين شعارات مؤيدة ورددوا هتافات دعمة لعون.

وقال محامو تيار المستقبل في اتصال مع قناة “الحرة” إن قرارا اتخذ بعدم تنفيذ أي تحرك أو اعتصام و انتظار ما ستؤول إليه الأمور.

كان لبنان شهد الجمعة، ظاهرة تمرد قضائي كانت بطلته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون

التي رفضت الانصياع لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كف يدها عن عدد من الملفات في نطاق عملها وهي جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت عون منكبة عليها في الآونة الأخيرة.

وفي سابقة توجهت عون شخصياً إلى مبنى شركة “مكتف” للصيرفة طالبة الحصول على بيانات تحويلات مالية وذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج البلاد الذي جرى بين العامين 2019 و2020.

وتعتبر شركة “مكتف” من كبرى شركات التصريف في لبنان، وتقوم بتقديم خدمات نقل أموال من لبنان وإليه.

وأصدر عويدات صباح الجمعة، قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط.

من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يديهما عن العمل.

ويأتي قرار عويدات بعد طلب مجلس القضاء الأعلى منه ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات بحق القاضية عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما.