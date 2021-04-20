أعلن الجيش التشادي قبل قليل، أنباء عن وفاة الرئيس المنتخب إدريس ديبي متأثراً بجروح أُصيب بها على من قبل مسلحين، عقب ما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد فوز الزعيم إدريس ديبى.

حيث فاز الرئيس التشادي إدريس ديبي بولاية سادسة، بعدما حصل على 79.3% من الأصوات، بينما قال الجيش إنه صد رتلاً من مسلحين كانوا يتقدمون صوب العاصمة نجامينا.

وحصل ديبي (68 عاماً) على 79.3% من أصوات انتخابات 11 أبريل بعدما قاطعها كبار قادة المعارضة احتجاجاً على جهوده لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاماً، وفقا لموقع مبتدأ.

أحداث الجنينة تتسبب في موجة لجوء صوب تشاد

قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن أحداث مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، التي تفجرت الأسبوع الماضي دفعت إلى إحداث موجة لاجئين جديدة صوب دولة تشاد.

وأكدت المفوضية أن 1860 شخصًا عبروا الحدود باتجاه تشاد خلال الأسبوع الماضي غالبيتهم من النساء والأطفال، حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وأصدر المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، بيانًا، أوضح من خلاله أن أحداث الجنينة تسببت في موجة جديدة من اللاجئين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن اللاجئين فروا من منازلهم في قرى واقعة بالقرب من الحدود، وذلك بعد أحداث الجنينة الدامية التي وقعت في الثالث من أبريل الجاري، مخلفة 144 قتيلًا على أقل تقدير.

ولفت البيان أن هؤلاء اللاجئين الذين عبروا الحدود باتجاه تشاد، قد شهدوا الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، كما شهدوا الهجمات العسكرية التي وقعت على مراكز إيواء النازحين.

وقال إن الأوضاع داخل مكاتب مفوضية اللاجئين في فرشانا تعد كارثية، حيث لا يملك المهجرين مكانًا يأويهم، بتواجدهم إمام في العراء أو تحت الأشجار.

وذكر أن بعض المهجرين قاموا باستحداث مأوى لهم بطرق بدائية، وهم حاليًا بلا أي حماية تقريبًا وفي منطقة تبلغ فيها درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال النهار، حسبما أوضح البيان.

على صعيد متصل، أفاد موقع (سودان تربيون) أن الصراع القبلي الذي اندلع في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، قد تمدد إلى مناطق خارج المدينة.

The post مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال مواجهات مسلحة appeared first on Souk Ukkaz News.

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