صناع مسلسل “ملوك الجدعنة” يكرمون الراحل سعيد صالح

فاجأ صناع مسلسل ملوك الجدعنة الجمهور بتكريم الفنان الراحل سعيد صالح بطريقة مؤثرة ومختلفة، إذ استعان المخرج أحمد خالد موسى بكلمات للفنان سعيد صالح من أحد لقاءاته الإعلامية وهو يتحدث عن فترة تواجده بالسجن.

هذا وكشفت ابنة الفنان الكوميدي الراحل، سعيد صالح، هند سعيد صالح تفاصيل ظهور والدها في مسلسل “ملوك الجدعنة” خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت هند: “أول يوم رمضان صديقي الأستاذ أحمد خالد موسى مخرج مسلسل ملوك الجدعنة، قال لي إن هناك مشهد في الحلقة الخامسة هدية إليك، وأنه مستوى من حوار لوالدك (سعيد صالح)”.

وتابعت “ما بدر في ذهني حينها، أنه مستوحى من مشهد في فيلم أو مسلسل لوالدي سعيد صالح”.

واستدركت ابنة الراحل “ظللت أركز بصورة كبيرة في أعمال مثل فيلم سلام يا صاحبي، وعندما أتت الحلقة الخامسة، وجدت الفنان محمد عبد العظيم، يتحدث بكلمات كانت لوالدي فعلا”.

وأضافت ابنة سعيد صالح “لكن المفاجأة التي جعلتني أشعر بالصدمة ووقفت وصفقت وعيني ملأتهما الدموع، أنه لم يكن من مشهد تمثيلي لوالدي، بل كان من حوار حقيقي أجراه سعيد صالح”.

ثلاثة مسلسلات مصرية تهدف لمواجهة الأفكار المتطرفة مرتقبة في رمضان

ثلاثة مسلسلات جديدة سيتم عرضها على الشاشة المصرية في رمضان 2021 تهدف إلى مواجهة الأفكار المتطرفة وتفكيك روايات الإرهابيين. وإبراز بطولات عناصر القوات المصرية الذين ضحوا من أجل الوطن.

والثلاثة مسلسلات المنتظرة هي:”الاختيار 2″ و”هجمة مرتدة” و”القاهرة كابول” .وقد حقق الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” صدى شعبيا وإعلاميا كبيرين، في رمضان الماضي.

وكتب تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تنتج هذه المسلسلات. على موقع “فيسبوك”، تعليقا على برومو فيلم السرب الذي يتناول قصة حقيقية عن قصف جماعات إرهابية في ليبيا. “عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى السرب قريبًا في دور العرض”.

و سيكمل الجزء الثاني من الاختيار ما بدأه الجزء الأول من المسلسل. الذي تناول قصة العقيد أحمد صابر منسي قائد “الفرقة 103 صاعقة”، والإرهابي هشام عشماوي.

اضافة الى “هجمة مرتدة ” ويتناول هذا المسلسل قصة من ملفات المخابرات. حيث يجسد الفنان هشام سليم خلال أحداث العمل دور مسؤول كبير في جهاز المخابرات.

اما بالنسبة لمسلسل “القاهرة كابول” فهو يحكي قصة ثلاث شخصيات هم إعلامي يجسد شخصيته فتحي عبدالوهاب، وضابط شرطة ويجسد شخصيته خالد الصاوي، وإرهابي يلعب دوره طارق لطفي

