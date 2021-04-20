مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي غداة إعادة انتخابه للمرة السادسة

إنجامينا 20 أبريل 2021 (وال) -أعلن متحدث باسم القوات المسلحة في تشاد، الجنرال عزم برماندوا أغونا اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيس الدولة إدريس ديبي، متأثرا بجراحه، عن عمر يناهز (69) عاما، وبعد حكم للبلاد دام لمدة (30) عاما.

وأوضح المتحدث، أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة بعدما حصل على ( 79.3% ) من الأصوات.

وقال برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن “رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضى فى ساحة المعركة”، مضيفا: “نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء”.

وأعلن الجيش التشادى، إغلاق الحدود البرية للبلاد مع مقتل ديبي، وإعلان الحداد فى البلاد، ونقلا عن قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، بأنه تم حل البرلمان والحكومة.

كما أعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي، بقيادة محمد ديبي، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد.

وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى “خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين”.

وفي يوم الانتخابات هاجم متمردون متمركزون في ليبيا قرب حدودها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء.(وال إنجامينا) س خ.

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