الجزائر: أمن واستقرار ليبيا هدفنا الوحيد

طرابلس 20 أبريل 2021 (وال) -استقبل أمس الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين، صبري بوقدوم وكمال بلجود، والوفد المرافق لهما.

وأفاد بيان لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن اللقاء تناول “تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع “على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية”.

وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إن زيارته إلى ليبيا “كانت فرصة لتأكيد دعم الجزائر لجهود توحيد الصفوف وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد الجار”.

وكتب بوقدوم في تغريدة: “إن زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة، لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف، وتحضير المحطات الهامة المقبلة”.

وأضاف أن “أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها”.(وال طرابلس) س خ.

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