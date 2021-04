أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز طالبتني أن احتفظ بشارب الخديوي

قال الفنان أحمد العوضي أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز معجبة بشخصيتة “سيف الخديوي” في مسلسلهما “اللي ملوش كبير”، مؤكدا بأنها طالبته بأن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقة سيف الخديوي و الاحتفاظ بشارب الخديوي.

وعلق العوضي في أول ظهور له في رمضان، خلال برنامج “ستوديو9090″، ” أنه “اختار شخصية الخديوي لأنها جديدة عليه ولم يتم تقديمها بهذا الشكل في أي عمل فني سابقا”، مشيرا إلى أنه:”اخترع العبارات الشهيرة التي احتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعلق أحمد العوضي، حول الأنباء المتداولة حول انفصالة من زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:” من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم أن كان أحد أسباب سعادتنا”، مؤكدا أنهما يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخران منها، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي وقت سابق، علق الفنان أحمد العوضى على منشور يؤكد طلاقة من الفنانة ياسمين عبد العزيز ساخرا من شائعة انفصالهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيس بوك، بعدما أكدت أن العوضى طلق ياسمين عبد العزيز وقال في تعليقه: “إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا”.

وتعتبر الشائعة ليس الأولى من نوعها، فكثر تداول الاخبار عن انفصال النجم أحمد العوضي وزوجته ياسمين، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد العوضي مع جمهوره ومتابعيه في احدي موقع التواصل الاجتماعي في حسابه الرسمي “إنستجرام” أحدث صوره بصحبة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في أخر ظهور لهم داخل أحد المطاعم.

ياسمين عبد العزيز والعوضي برفقه انجي وزوجها



كما وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي بالقرب من إنجي علاء، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء في إطلالة أنيقة، بينما وضع النجم أحمد العوضي يده على كتف الفنان يوسف الشريف الذي ظهر في نيولك جديد ، مرتديًا نظارة وتي شيرت برتقالي اللون.

وفي السياق، كشف الفنان أحمد العوضي أنه تزوج من الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل فترة ولم يعلم أحد عن ذلك، موضحًا أن العلاقة في البداية كان يمكن أن تفشل ولهذا لم يتم الإعلان عن علاقتهما قبل الزواج.

وقال أحمد العوضي “كنا بنقول ليه تتحسب علينا جوازة، وكنا متفقين على دة ومبسوطين” كما جاء على موقع اليوم السابع.

وأضاف العوضي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أنهما كان متفقين على إخفاء زواجهما، متابعًا: “اتفقنا أننا نعلن الجواز في رمضان، عشان يركزوا في أعمالهم الفنية الرمضانية”

