المصرف العربي للتنمية الإقتصادية يمنح السودان 10ملايين دولار

قدم المصرف العربي منحة بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة كوفيد 19 والكوارث في السودان.

حيث وقع الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مع الدكتور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، على اتفاقية منحة مقدمة من المصرف لمساعدة السودان.

وأشار وزير المالية السوداني، عقب التوقيع الذي تم بمباني وزارة المالية، إلي دعم السودان للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وازالة كل العقبات حتى يؤدي دوره المطلوب.

وأكد جبريل، إن المنحة ستعمل علي دعم الخدمات الصحية ومواجهة الكوارث، وأن المنحة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف العربي.

واشاد دكتور جبريل بإدارة المصرف العربي ومساهماته في دعم مشاريع التنمية في السودان وافريقيا.

كما لفت الوزير، إلي أن المصرف ظل يقدم خدمات جليلة لمساعدة افريقيا، متمنياً أن تتطور وتتوسع العلاقة مع المصرف وان يكون هناك تعاونا كبيرا بين السودان والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر، قامت دولة الهند بتسليم هدية إلى حكومة وشعب السودان، متمثلة في شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بزنه 5.9 طن، لمكافحة الوباء، فضلاً عن مكافحة الظروف الصحية العامة.

يذكر أن الهند ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، ظلت في طليعة موردي الأدوية والعقاقير النوعية إلى الدول الأخرى، وفقاً لـ“السوداني”.

هذا قررت الهند، في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية التي يمر بها العالم، أن تكون عضوًا مسؤولاً في المجتمع الدولي وأن تتبنى وجهة نظر دولية وإنسانية.

وجاء في بيان لدولة الهند “لقد وقفت الهند وشعبها دائمًا بثبات إلى جانب حكومة وشعب السودان في السراء والضراء”.

وأضاف البيان “وستواصل مساعدة الإخوة والأخوات السودانيين من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد حيثما أمكن ذلك”.

وفي ذات السياق تشهد الصيدليات في العاصمة الخرطوم، ندرة حادة في بعض أصناف الأدوية، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وبحسب حديث بعض الصيادلة بشارع الحوادث الخرطوم فإن هناك أدوية تباع في السوق الأسود ومن ضمنها دربات البندول، بحسب ما أورد “السوداني”.

كما أوضحوا أن سعر دربات البندول قفز إلى (6) آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن توزيعها يتم على المستشفيات فقط.

ومن جهتهم شكا العديد من المواطنين متحدثين عن معاناتهم في البحث عن الدواء، إلى جانب شكواهم عن ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل أوضحت الحكومة السودانية الأحد الماضي، أنها اتخذت حزمة إجراءات هامة من شأنها أن تحل ازمة الدواء التي تضرب البلاد منذ أشهر، وتحديدًا شح الأدوية المنقذة للحياة.

The post المصرف العربي للتنمية الإقتصادية يمنح السودان 10ملايين دولار appeared first on Souk Ukkaz News.

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