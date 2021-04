روسيا تؤكد:” لم يتم إستئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية”

كشف مقر مكافحة إنتشار عدوى كورونا في روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية لم يتخذ بعد.

وأعلن مقر مكافحة إنتشار عدوي كورونا في بيان جاء فيه: “في الوقت الحالي، لم يتخذ مقر المكافحة قرار باستئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسنعلن عنه”.

في وقت سابق، كانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر، وذلك عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، وبالرغم من إستئناف الرحلات بين روسيا و القاهرة، لا يزال الطيران للمدن السياحية المصرية في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الآمان التي تتبعها المطارات المصرية.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تتوقع فتح الطيران العارض “تشارتر” إلى المنتجعات المصرية قريباً.

حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي: “كل شيء يسير وفقا للخطة، أعتقد أنه قريبا. سيكون الإعلان على مستوى مختلف، وأعتقد أن كل شيء جاهز تقريبًا”.

كما توقع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المصرية ، أنه في يوم 19 آذار/مارس الماضي، سوف يتم إستئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر، في الصيف.

في ذات الوقت، أكدت نائب وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، جاهزية المرافق السياحية في مصر حاليا لإستقبال السائح الروسي، مشيرة إلى أن مطار القاهرة الدولي مفتوح أمام الرحلات الدولية ومنه إلى المنتجعات المصرية، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

الصحة المصرية تبحث سبل التعاون لتوفير لقاح كورونا مع روسيا

إلتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، صباح أمس الاثنين، السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث بحث الجانبان، فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية إحتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية، أن وزارتها تسعى لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع أولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في البلاد.

