الولايات المتحدة تنتظر الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد

في قضية فلويد تتواصل إدارة الرئيس جو بايدن مع مسؤولي ولاية مينيسوتا تحسبا للحكم في محاكمة ديريك تشوفين، رجل الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس المتهم بقتل جورج.

ويتوقع أن يصدر الحكم من هيئة المحلفين المُشكّلة من 12 شخصا في أي وقت، بعدما انتهت أمس مرافعات الادعاء والدفاع في ختام جلسات المحاكمة التي امتدت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وبثتها الكثير من الشبكات التلفزيونية على الهواء مباشرة.

ويستعد المسؤولون الفدراليون والمحليون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لمواجهة اضطرابات متوقعة وأعمال عنف، في حال تبرئة الشرطي الأبيض من جريمة القتل.

واعتبر عدد من المراقبين أن قرار تلك المحاكمة سيكون من بين أكثر القرارات أهمية في التاريخ الأميركي الحديث.

ترقب

وفي مؤتمرها الصحفي أمس الاثنين، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الإدارة الأميركية على اتصال بالمسؤولين المحليين وأجهزة الأمن، وأن الرئيس بايدن ومسؤولين آخرين سيواصلون حثّ المتظاهرين على البقاء سلميين.

وينتظر الشعب الأميركي قرار هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا، والتي تضم 3 رجال سود وامرأة سوداء واثنين من المتعددي الأعراق، و6 أشخاص بيض.

واتخذت سلطات مدينة مينيابوليس إجراءات لحماية هويات أعضاء هيئة المحلفين، ولم يتم إظهارهم أمام الكاميرات داخل غرفة المحكمة ولا أثناء مداولاتهم، وستبقى أسماؤهم سرية حماية لخصوصيتهم وللحفاظ على حياتهم.

وترأس القاضي بيتر كاهيل جلسات المحاكمة، التي تتطلب فيها إدانة الشرطي الأبيض بأي تهمة التوصل إلى قرار بالإجماع بين أعضاء هيئة المحلفين.

وركز ممثل الادعاء جهوده في التأكيد على أن “ما فعله تشوفين من الضغط بركبته على رقبة فلويد كان عمدا وأدى لوفاته”، في حين ركز فريق الدفاع على أن “هناك عوامل أخرى ساهمت في وفاة فلويد، مثل ضيق شرايينه، وتعاطي المخدرات، والتسمم المحتمل بأول أكسيد الكربون من أنبوب خلفي قريب للسيارة”.

وشهدت جلسات المحاكمة بث فيديو اللحظات الأخيرة في حياة فلويد الذي توفي عن 46 عاما، وقد توسل لرجل الشرطة تشوفين عدة مرات قائلا إنه لا يستطيع التنفس.

التهم

ويواجه تشوفين 3 تهم، هي: