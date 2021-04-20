الصحة السودانية تطالب السلطات بتوفير الكهرباء والأكسجين

طالب مدير إدارة الطب العلاجي، في وزارة الصحة السودانية، خالد عطا المولي، السلطات السودانية بتوفير الكهرباء والأكسجين للمستشفيات، خصوصاً مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، إن بعض المراكز خرجت من الخدمة، بسبب مشاكل في الأكسجين والكهرباء، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد العزل المنزلي في الخرطوم إلى 1423 حالة.

كما أشار عطا المولي، إلي أنه توجد مشاكل بمخازن الإمداد، ما جعل طوارئ وزارة الصحة السودانية، تناشد الصحة العالمية لحل المشكلة وتوفير 14 عربة مساعدة تحل الأزمة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وأوضحت الحكومة السودانية في بيان اول امس الأحد، أنها اتخذت حزمة إجراءات هامة من شأنها أن تحل ازمة الدواء التي تضرب البلاد منذ أشهر، وتحديدًا شح الأدوية المنقذة للحياة.

وعقد اجتماع في العاصمة الخرطوم، ضم وزير الصحة ووزير شؤون مجلس الوزراء، وممثلين لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية، والمجلس القومي للصيدلة والسموم، والإدارة العامة للصيدلة، وغرفة مصنعي الأدوية، وغرفة مستوردي الأدوية، وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.

وأفضى الاجتماع إلى عدة قرارات، اهمها التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الطوارئ.

كما تم تشكيل لجنة من شأنها أن تتابع عملية الاستيراد، وإنهاء أزمة الدواء بصورة عاجلة، وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى يتم ضمان توفر الدوار بصورة طبيعية، حسبما أفاد (العربي الجديد).

وصدر بيان عن وزارة الصحة يؤكد أن اجتماع اليوم ناقش بصورة مستفيضة مسألة وضع الخطوات الأساسية لإنهاء أزمة الدواء، وان تلتزم وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فورًا لسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي تستورد منها الأدوية.

على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي بصورة عاجلة، كما تعهدت وزارة المالية بسداد مبلغ 22 مليون دولار لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الأجنبية.

وتمر بالسودان أزمة دواء حادة، حيث بلغت نسبة النقص 60% من احتياجات المرضى، الأمر الذي أدى لإثارة سخط شعبي واسع.

وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن استيائهم من الأزمة المتكررة لندرة العديد من المحاليل الطبية فضلًا عن ارتفاع أسعار الدواء بصورة كبيرة.

وأجمعت شهادات السودانيين، أن المواطنين السودانيين يعيشون أزمة دواء حادة، وأن حياة العديد من المرضى أصبحت في خطر، حسبما أفاد موقع قناة (الجزيرة مباشر).

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