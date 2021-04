طموح إيراني وحزم أميركي يربكان أوراق مفاوضات فيينا

أقر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن طهران ليست مستعدة لتقديم “امتيازات جديدة” لواشنطن في مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

جاءت تصريحاته اليوم الثلاثاء قبل ساعات قليلة من عقد جولة مفاوضات جديدة في فيينا على مستوى نواب وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق النووي.

حيث صرح المتحدث الإيراني في مؤتمر صحفي أنه من المبكر الحديث عن نتائج مفاوضات فيينا، “لكننا أصبحنا في المسار الصحيح”.

وتابع قائلا “لسنا في عجلة من أمرنا، ولسنا مستعدين لتقديم امتيازات جديدة خارج إطار الاتفاق النووي”.

كما وأعرب ربيعي في الوقت نفسه عن ترحيب إيران بـ”قرار واشنطن في التفاوض مع مجموعة 4+1 (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) للعودة للاتفاق النووي”. وقال إن هدف بلاده هو التأكد من جدية الولايات المتحدة في العودة للاتفاق ورفع العقوبات الاقتصادية.

مشيرا إلى أن شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. جاء ردا على الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، وقال إن طهران ستتراجع عن هذه الخطوة إذا نفذ الاتفاق النووي كاملا.

في غضون ذلك، تستعد مجموعات العمل في مفاوضات فيينا لمناقشة المسائل التقنية,. المتعلقة بالعقوبات الأميركية التي يمكن رفعها، وما يقابلها من خطوات إيرانية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وفي هذا المسار، صرح كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية,. أمس الاثنين إنه لا يوجد أي تفاوض بشأن اتفاق مؤقت في فيينا. وإن ما ينشر في هذا المجال غير صحيح.

مضيفا أن ما يجري التفاوض بشأنه هو الخطوة النهائية لرفع كل العقوبات الأميركية،.وأكد أن إيران لا تؤيد “نتيجة مستعجلة وغير مدروسة”، وأنها ترفض كليا “مبدأ خطوة بخطوة”.

أما واشنطن، فبلهجة حازمة قالت على لسان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، في حديث لقناة “فوكس نيوز”، أمس، إنه لا يوجد نوايا لـ”تقديم أي تنازلات” لطهران أو رفع العقوبات “إلا مع تطبيق طهران التزاماتها في إطار الصفقة”.

