كورونا.. العالم يسجل أعلى إصابات خلال أسبوع وأميركا توصي بعدم السفر لعدة دول

في ظل مستجدات فيروس كورونا أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ في جميع أنحاء العالم عن تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة خلال أسبوع واحد منذ بدء الجائحة، وبينما تعتزم الولايات المتحدة إصدار تحذير من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب الفيروس، استمرت الهند في تسجيل أرقام قياسية بأعداد المصابين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إنه تم تسجيل 5.2 ملايين حالة إصابة جديدة، وهي الزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي، كما ارتفع عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضاف أن “الأمر استغرق 9 أشهر للوصول إلى مليون حالة وفاة، و4 أشهر للوصول إلى مليوني وفاة، و3 أشهر للوصول إلى 3 ملايين وفاة”.

وعبر عن قلقه من ارتفاع عدد الحالات “بشكل مرعب” ودخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما، مشيرا إلى أن الزيادة قد يكون سببها السلالات المتحورة الأكثر عدوى وحقيقة أن هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي بين هذه الفئة العمرية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، “لدينا الإمكانيات اللازمة للسيطرة على هذه الجائحة في غضون أشهر إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف”.

وحلت جريتا تونبرغ ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد، موجهة انتقادا لاذعا إلى “قومية اللقاحات”، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سنا في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقالت تونبرغ إنه في حين تم تطعيم واحد من كل 4 من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من “كوفيد-19″، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقرا جرعة لقاح.

تحذير

وفي وقت سمحت الولايات المتحدة لجميع سكانها اعتبارا من أمس الاثنين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا بعد الانتهاء من تطعيم نصف البالغين، تعتزم

واشنطن التحذير من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب الفيروس.