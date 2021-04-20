الجيش التشادي يعلن عبر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته في معارك شمال البلاد

أنجامينا 20 أبريل 2021 (وال)- أعلن الجيش التشادي عبر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته في معارك شمال البلاد ، وإن مجلسا عسكريا قد تشكل لتولي السلطة في البلاد بقيادة ابن ديبي، الذي يقود الحرس الرئاسي.

وعقب إعلان وفاة الرئيس، قال المتحدث باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية إنه “تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو”، وأضاف أن “المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال السلطة”.

وقال الجيش إن المجلس العسكري الانتقالي سيدير شؤون البلاد لمدة 18 شهرا وسيعلن ميثاقا بشأن حل البرلمان والحكومة. (وال- أنجامينا)

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