الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا في صفاقس

تونس 20 أبريل 2021 (وال) -أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط خلية إرهابية وإحباط مخطط إرهابى وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية فى صفاقس، وفقا لقناة “سكاى نيوز” الإخبارية.

وقال الناطق الرسمى باسم الإدارة العامة للأمن الوطنى، العميد وليد حكيمة، إنه تم إيقاف عناصر الخلية المذكورة وبتعميق الأبحاث مع أفرادها، تبين تلقى متزعمها دروسا معمّقة فى كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب فى الغرض والشروع فى القيام فى الأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها داعش الإرهابى، إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه فى الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابى.(وال تونس) س خ.

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