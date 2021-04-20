الحكومة العراقية: إغلاق آخر معسكرين للنازحين سيكون قريبا

بغداد 20 أبريل 2021 (وال) -أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق آخر معسكرين للنازحين فى العراق قريبا، لتنهى بذلك موجة إغلاق مخيمات النازحين التى أثارت انتقادات هيئات حقوق الإنسان.

وحسبما نقل موقع “روودو”، قال بيان رسمى، إن “الحكومة العراقية تستعد بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، لإغلاق المخيمات المتبقية للنازحين فى البلاد”.

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، أن إغلاق آخر مخيمين للنازحين بمحافظتى نينوى والأنبار سيكون قريبا.

وأضاف البيان: “خطط الإغلاق تعتمد على توفير الخدمات العامة الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما فى ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة، لخلق الظروف المناسبة للعودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية”.(وال بغداد) س خ.

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