السلطات العراقية تقبض على تاجر مخدرات في كركوك

ألقت السلطات العراقية القبض، اليوم الثلاثاء على ثلاثة مطلوبين بتهمة تجارة المواد المخدرة في محافظة كركوك واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة.

وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا قالت فيه: ، إن”مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك من القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وكمية من الحبوب المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي”.

وبينت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات”.

وقبل يومين، تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية من القبض على شخص يمتهن تجارة واستيراد المواد المخدرة في مدينة البصرة.

وفي بيان نشرته الاستخبارات العراقية حول العملية قالت: إنه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر لإلقاء القبض على المتسللين ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتهمين في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة والذي يقوم بنقل وتهريب المخدرات من احدى دول الجوار وادخلها الى العراق بصورة غير رسمية وبالجرم المشهود وبحوزته (١٠كغم ) من مادة الحشيشة المخدرة

ولفتت إلى أنه “تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهم التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وفي الشأن العراقي، تمكنت الاستخبارات العراقية قبل أيام، من إحباط عملية إدخال إرهابيين في مدينة الموصل قادمين من الأراضي السورية، كما ألقت القبض على ناقلهم.

وحول هذه العملية أصدرت مديرية الاستخبارات العسكرية بيانا، جاء فيه: إنه “بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة. تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة ١٦ من الاطاحة بثلاثة ارهابيين دخلوا الاراضي العراقية قادمين من مخيم الهول ب‍سوريا وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الارهابي القائم على تهريبهم”.

وأشارت إلى أنهم “جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

وفي بداية أبريل الجاري، أكدت مصادر رسمية في الحكومة العراقية نجاة العميد الركن زيد المكصوصي معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال فاشلة .

حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن أحد المصادر قوله أن “معاون مدير الاستخبارات العسكرية نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد”.

و أوضحت أن محاولة اغتيال العميد تمت عبر ثلاث سيارات بداخلها مسلحين ، تتبعوا سيارة العيمد و أطلقوا النار عليها ، لكن العميد نجا و قوات الأمن العراقية سارعت بتطويق المكان و إلقاء القبض على إحدى السيارات .

و بدورها ألعنت وزارة الدفاع العراقية أن فرق تفكيك القنابل و العبوات الناسفة تمكنت من تفكيك إحدى العبوات المزروعة أمامأمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي بغداد.

