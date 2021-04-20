إقالة رئيس هيئة السكة الحديد في مصر بعد 3 حوادث قطارات خلال أقل من شهر

القاهرة 20 أبريل 2021 (وال)- أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، قرارا بإقالة أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ، الذي أودى بحياة 11 شخصا وخلف 98 جريحا بحسب وزارة الصحة.

ونص القرار على ندب المهندس أشرف محمد رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، وتعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم بدلا منه لمدة سنة، وفقا لموقع اليوم السابع.

كما تضمن القرار إقالات وتعيينات أخرى شملت إبعاد المهندس حسين رشيدي عن رئاسة الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات وتعيين المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين بدلا منه. (وال- القاهرة)

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