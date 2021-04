تدريبات روسية بمشاركة 20 سفينة حربية في البحر الأسود

صرحت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن الأسطول الروسي في البحر الأسود، أن أكثر من 20 سفينة حربية روسية، شاركت في تدريبات عسكرية في البحر الواقع بين آسيا وأوروبا.

حيث تقيد روسيا مؤقتا حركة السفن الأجنبية وما وصفته “بسفن دولة أخرى”,. قرب القرم شبه الجزيرة التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 في تحرك دفع الولايات المتحدة إلى التعبير عن “قلقها العميق”، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وتتجه بوصلة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا هذه المرة نحو البحر الأسود،. الذي قد يصبح مجالا بحريا مسدودا أمام السفن الأوكرانية.

ووفق محللين تعتزم الخطة الروسية إلى حظر الملاحة في أجزاء من هذا البحر الاستراتيجي لمدة ستة أشهر.

كما تخالف موسكو هذه الآراء، بالقول إن خطة الإغلاق تهدف إلى إفساح المجال أمام سفنها للتدريب في المنطقة.

في المقابل وصفت الخارجية الأمريكية الخطة بأنها “تصعيد غير مبرر“،. مشيرة إلى أنه في حال دخولها حيز التنفيذ يمكن أن تؤثر على وصول السفن إلى الموانئ الأوكرانية.في بحر آزوف الذي يرتبط بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش.

كما اتهمت الخارجية الأميركية روسيا بالتصعيد في حملتها المستمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعة استقراراها،. اتهام جاء وسط تقارير تشير إلى حشد روسيا لقواتها في شبه جزيرة القرم وقرب الحدود الأوكرانية.

وأكد “البنتاغون” في وقت سابق أن التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا هي أكبر مما كانت عليه عام 2014، عشر عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

ومن جهتهه كذلك حدد الاتحاد الأوروبي عدد الجنود الروس المحتشدين عند الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بأكثر من 150 ألفا.

ودفعت التقارير الأميركية والأوروبية بشأن الحشود العسكرية الروسية، حلف شمال الأطلسي“الناتو” للدخول على خط الأزمة، وتحذير موسكو من عواقب التصعيد.

