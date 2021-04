سوريا.. خسائر المزارعين في ريف دمشق أكثر من 200 مليون ليرة

تشهد سوريا ارتفاعاً قبل أوانه في درجات الحرارة وهذا مايؤثر على المحاصيل الزراعية، فتعرض مزارعو ريف دمشق لخسائر قدرت بـ200 مليون ليرة سورية.

وبسبب التقلبات الجوية الحارة، التي تشهدها البلاد خلال العشرة أيام الأخيرة، تعرض جزء كبير من المحاصيل الزراعية في محافظة ريف دمشق للتلف.

وبحسب موقع “حلب اليوم”، “قُدّرت “خسائر المزارعين في منطقة الغوطتين الغربية والشرقية بأكثر من 200 مليون ليرة سورية، بعد تلف نسبة كبيرة من محصول الكمون، الذي كانوا يعتمدون عليه في نجاح موسمهم”.

وذكر الموقع، أن المزارعين قاموا بحرث الأراضي التي تضررت محاصيلها، وزرعوها بمحاصيل جديدة، على أمل تقديم الحكومة السورية لهم جزء من المساعدة كتعويض للخسائر الضخمة التي تكبدوها.

وعلى صعيد متصل، قال مدير زراعة محافظة السويداء في سوريا، أيهم حامد، قبل يومين، إن تخوف المزارعين من تدني الإنتاج “واقع حقيقي”، مؤكداً أن الأراضي غير القابلة للحصاد من القمح والشعير تتجاوز الـ70%.

وأوضح حامد، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، سبب هذا الخوف بأنه وفقاً “للكشف الحسي للمديرية على المحاصيل الحقلية من قمح وشعير فقد تبين أن الأراضي غير القابلة للحصاد بالقمح تتجاوز 70% من الأراضي المزروعة، في حين تجاوزت الأراضي المزروعة بالشعير تلك النسبة والتي يمكن أن تزيد في كلا المحصولين خلال الأيام القادمة حسب الظروف الجوية”.

وأضاف مدير زراعة السويداء، أن”استمرار الانحباس المطري المترافق مع قلة الأمطار سينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل الحقلية في المحافظة من القمح والشعير وخاصة الأراضي غير المخدمة التي لم يقم أصحابها بتتبع الدورات الزراعية لها من خلال زراعتها عاماً وإراحتها العام الذي يليه”.

وأردف حامد، بأنه “تم تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة بالقمح في محافظة السويداء والبالغة 44 ألف هكتار إضافة إلى تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة بالشعير والتي وصلت إلى حوالي 20 ألف هكتار”.

وتابع منوهاً إلى “زيادة المساحات المستثمرة للمحاصيل العلفية ضمن خطة مديرية الزراعة من 2300 هكتار إلى حوالي 4 آلاف هكتار في خطة العام القادم كما أن الأراضي التي دخلت الاستثمار بلغت 1200 هكتار لزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة مع بقاء حوالي 33 ألف هكتار غير مستثمرة وتحتاج إلى استصلاح على ساحة المحافظة”.

الجدير ذكره، أن علامات الاصفرار والذبوا بدأت تظهر بشكل جلّي على محصولي القمح والشعير لاسيّما في المناطق الشمالية من السويداء.

