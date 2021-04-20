أصالة نصري تتعرض لانتقادات بعد حديثها عن سوريا وولي العهد السعودي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً للمطربة أصالة نصري خلال استضافتها عبر برنامج سوالف رمضانية كشفت من خلاله عن موقفها من الأمير محمد بن سلمان.

وقالت في البرنامج إنها تضع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غطاء لهاتفها، تعبيراً منها على حبها واحترامها له.

وانتشرت التصريحات على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا في آرائهم وتعليقاتهم.

فبينما اعتبر سعوديون أنه موقف نصري الواقعي من النهضة والتطور الذي تشهده السعودية بفضل بن سلمان، رأى آخرون أنه استجداء.

وقال متابعون على تويتر إن أصالة نصري أرادت أن تكسب ود الأمير محمد بن سلمان رغبة بالحصول على الجنـسية السعودية.

وسبق أن كشفت عن أمنيتها بأن “تدفن في السعودية لا أن تعود إلى سوريا داخل صندوق خشبي” كما قالت.

وقالت نصري بمقطع صوتي إنها لا تريد أن تكون مثل الفنانين السوريين الذين عادوا إلى سورية في صندوق خشبي من أجل أن يدفنوا فيه.

وأكدت أنها لا تفكر في الأمر بطريقة سلبية ولا يهمها أين تدفن فهي تتمنى أن تدفن في السعودية أو مصر أو البحرين.

وكانت قد أطلت بفستان فضفاض بأكمام، معتمدة ارتداء كوفية عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وتعرضت للكثير من الانتقـادات من المتابعين بعد هذه الإطلالة، مبدين اسـتياءهم من لباسهم وفستانها.

أكدت الفنانة السورية، أصالة نصري، أن الفنانة المصرية أنغام لا ترد على مكالمتها، على الرغم من حدوث الصلح بينهما مؤخراً.

حيث كشفت ، إنها أرسلت لأنغام الكثير من الرسائل على تطبيق “واتسآب”، واتصلت بها أكثر من مرة في أيام مختلفة، ولكنها لم ترد في أي مرة من المرات.

كما أكدت ، أنه في حال عدم اتصال أنغام بها أو الرد عليها ستذهب إلى منزلها لكي تصالحها.

وقالت أصالة نصري: “أقول لأنغام ردي على تليفوني، سأظل وراها حتى ترد، أريد أن أجلس معها “وان أون وان” مثلما يقول الإنجليز”.

وأضافت نصري: “كنت أستمتع عندما كنت أجلس معها في الساحل الشمالي، وكنت أشعر أنني أجلس مع مرآتي، ولأنني أسأت التصرف اعتذرت وكلي اعتزاز باعتذاري”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور​، متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود تظهر فيها بالشعر الأسود القصير، علقت عليها:” لا تكن سريع التعلق فمعظمهم عابرون …”.

حيث ردت عليها الفنانة السورية، ​أصالة​ نصري قائلة :”أنا سريعه وشديدة التعلّق وبعرف إنّه منهم كتار عابرون بسّ شو أعمل؟”.

بدورها ردت الفنانة سيرين عبدالنور، بنصيحة لأصالة نصري قالت فيها :” عمرهن ما يرجعو اهتمي بحالك وبصوتك انتي الأهم”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي الأيام السابقة، أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن خطبة إبنتها شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة:”لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

The post أصالة نصري تتعرض لانتقادات بعد حديثها عن سوريا وولي العهد السعودي appeared first on Souk Ukkaz News.

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