السودان يرحب بالاستثمارات الأردنية في البلاد وتصدير الاف طن من اللحوم

رحب الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبى وزير الثروة الحيوانية في السودان ، بالإستثمارات الأردنية في مجال الثروة الحيوانية وأكد لدى لقائه اليوم بالمستثمر الأردني عصام حجازي ، تذليل العقبات أمام المستثمرين

فيما أبدى المستثمر الأردني حجازي رغبته في الإستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وإنشاء مسالخ حديثة بالبلاد تلبي حاجة السوق الإقليمي.

وتعتبر مجموعة عصام حجازي واحدة من أكبر المجموعات في المنطقة التي تعمل في قطاع الثروة الحيوانية يذكر أن إنسياب رحلات اللحوم المذبوحة بدأت للأردن ، تنفيذاً لسياسات الوزارة في فتح أسواق للصادرات السودانية من اللحوم والمواشي.

وأعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، وصول 40 طن من اللحوم المذبوحة والمبردة إلى الأردن، بتاريخ 31 آذار الماضي واعتبرتها سابقة نوعية وكمية.

وأشارت الوزارة في بيان لها منشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تابعه المراسل ، إلى أن هذه الكميات أرسلت للأردن بعد توقف دام لعشر سنوات.

وأكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ ابراهيم عبدالنبي أن اللحوم السودانية الحية والمذبوحة ستعود للاسواق العالمية من جديد وذلك بعد توقف دام لعشر سنوات موضحا فى هذا الصدد عن وصول أول شحنة من اللحوم المذبوحه

والمبردة الي المملكة الأردنية الهاشمية التي تقدر بحوالى 40 طن من لحوم العجول وأشار إلى أن اللحوم تم ذبحها وتعبئتها بمواصفات عالية من الجودة والتغليف وذلك وفق المعايير العالمية.

توضيح

، أوضحت وزارة الزراعة الأردنية، أن لا صحة لما تم تداوله على عدد من المواقع الالكترونية حول إهداء السودان 35 طن من اللحوم المبردة للشعب الاردني.

وأكدت الوزارة على أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما لابد ان تشير إلى قيام الوزارة بفتح باب استيراد اللحوم الطازجة من السودان وذلك سعيا منها لتنويع مصادر اللحوم من مناشيء مختلفة ولما تمتاز به لحوم الضان السودانية من جودة عالية واسعار منافسة ودعما للاقتصاد السوداني الشقيق.

وأكدت الوزارة أن اجراءاتها الخاصة بالاستيراد التي تجاوزت 150 الف رأس حي بواقع 2250 طن منذ بداية الشهر اضافة الى 800 طن من اللحوم الضأن المستوردة ( مبرد ومجمد )

والقطيع المحلي من الضأن والذي يتيح للأسواق المحلية ما يزيد عن 500 طن شهريا قد ادت الى توازن اسعار وتوفر اللحوم بكميات مناسبة وتوقع ازدياد التنافس في الايام القادمة لاستمرار توريد اللحوم السودانية بطائرة مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار وبما يتناسب مع دخل جميع المواطنين.