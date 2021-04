محمد عصام هزيمة .. رسمياً حاكماً لمصرف سوريا المركزي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوماً بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.

وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.

وكان متوقعاً أن يتم تعيين هزيمة كحاكم للبنك المركزي، فكانت الحكومة السورية قد كلّفته يوم الأحد، باعتباره كان يشغل النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف.

محمد عصام هزيمة

محمد عصام هزيمة حاصل على دكتوراه قانون الأعمال في التجارة الإلكترونية, ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي من جامعة دمشق.

وعلى المستوى الدولي، نال هزيمة درجة ماجستير في القانون الاقتصادي من جامعة “إكس أون بروفانس – Aix-en-Provence” الفرنسية, وماجستير في قانون الملكية الفكرية والصناعية والتقنيات الحديثة من الجامعة ذاتها.

وهو بروفيسور، في كل من جامعة دمشق ومعهد الشام العالي, كما أنه عضو في إدارة التشريع بوزارة العدل في الحكومة السورية، وكان عضواً في مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وفي نوفمبر 2018، تولى هزيمة منصب النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي بقرار من رئيس الحكومة الأسبق عماد خميس.

وكان الرئيس بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً في 13 أبريل الجاري، بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من مهامه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء (سانا).

ولم تشير الوكالة، إلى أسباب الإقالة إلا أن صحيفة “الوطن” المحلية، ذكرت أن الإقالة جاءت على خلفية تدهور الليرة السورية بالأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى سوء تصرف وإدارة من قرفول، وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب.

يذكر أن حازم قرفول هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وقد تم تعيينه بمنصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم (299) بتاريخ 24 سيبتمبر/ أيلول عام 2018.

تحسن الليرة السورية

إلى ذلك، استمرت الليرة السورية في تحسنها وذلك في افتتاح التداول اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد سجلت مستويات هبوط تاريخية الشهر الماضي.

حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء 2880 شراء و 2960 مبيع، بحسب متعاملين في سوق الصرف.

جاء هذا التحسن عقب هبوط الليرة الى مستويات قياسية وتخبط سعر الصرف، حيث اقتربت الليرة مؤخراَ من 5 الاف مقابل الدولار.

أما أسعار الذهب فقد شهدت هي الأخرى تحسنا ملحوظا بعد أن وصلت أسعاره الى مستويات قياسية الشهر الماضي ليسجل غرام الذهب 21 قيراط سعر 230000.

حيث حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، عبر صفحتها على الفيسبوك، سعر غرام الـ21 قيراط 141000 ليرة للمبيع، و140500 ليرة للشراء.

وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 120857 ليرة للمبيع، و120357 ليرة للشراء.

