“المرصد اليمني للألغام” يحذر المواطنين من الألغام الحوثية المنجرفة في السيول

حذر مرصد حقوقي يمني مستقل، أمس الاثنين، المواطنين اليمنيين من خطورة الألغام الحوثية المتفجرة في السيول، مع بدء موسم الأمطار في العديد من محافظات البلاد.

وصرح “المرصد اليمني للألغام”، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، إن سيول الأمطار تسببت بجرف الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق عدة.

حيث أضاف المرصد المعني بتوثيق ضحايا الألغام: “ندعو المواطنين لتوخي الحذر وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة والغريبة”.

وزرعت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أغلب الألغام في المناطق السكنية والزراعية وغالباً ما تنجرف هذه الألغام في مجاري السيول ويصبح خطرها أكبر بوصولها إلى مناطق آمنة.

وكان تحالف حقوقي يمني قد وثق سقوط أكثر من أربعة آلاف مدني بين قتيل وجريح، بالألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الست سنوات الماضية.

وأكد “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان” (تحالف رصد) سقوط أكثر من 1929 مدنيا بسبب الألغام خلال ست سنوات، بينهم 357 طفلاً، و146 امرأة.

كما وثق إعاقة وتشويه أكثر من 2242 مدنيا، بينهم 519 طفلاً، و167 امرأة في الفترة نفسها.

واقتصر استخدام الألغام في اليمن على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً لتنفجر مع أقل وزن.

